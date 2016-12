„Cine a dat şpagă pentru a deveni avocat a fost fraier“

Gabriel Grigore, decanul Baroului Constanța:

„Cine a dat șpagă pentru a deveni avocat a fost fraier“

Decanul Baroului de avocați din Constanța, avocatul Gabriel Grigore, s-a aflat, ieri, în redacția Cuget Liber, pentru a răspunde întrebărilor semnalate de cititori. Astfel, avocatul a precizat, printre altele, faptul că nu se ia șpagă pentru a intra în Barou și nici pentru a fi luat „sub aripa” unui avocat, ca stagiar. „Se ia șpagă pentru a ajunge în Barou” și „Câți bani trebuie să îi dai unui avocat pentru a-i fi stagiar” au fost printre cele mai comune întrebări trimise de cititorii „Cuget Liber” pe adresa redacției sau în articolul postat acum câteva zile, în care se anunța vizita avocatului Gabriel Grigore.- Dle. Grigore, cum se face admiterea în Barou și cât de transparentă este modalitatea de admitere? Nu de alta, dar fratele meu, până nu a dat șpagă nu a putut să intre, deși a învățat foarte mult și a fost cel mai bun în facultate. (un cititor) - Nu cred că a dat șpagă. Sau, dacă a dat, cred că cel puțin în ultimii trei ani de zile a dat degeaba. De trei ani, examenul de admitere în avocatură este un examen corect. Este corect prin procedură. Este de tip grilă, ce necesită ca cel puțin 50% dintre răspunsuri să fie corecte pentru a trece în etapa următoare. Etapa a doua este un examen de sinteză pe disciplinele fundamentale. Lucrările sunt sigilate, sunt amestecate și apoi se fac topuri de lucrări care sunt trimise la toate centrele din țară, unde sunt comisii de corectare. Sunt corectate chiar și de trei ori și abia apoi se dau rezultatele finale. Este absolut imposibil să aranjezi ceva la acest examen.- Ce părere aveți despre avocații care joacă la două capete? Ce se întâmplă cu avocații pe care clienții îi suspectează și îi acuză că le-au trădat interesele, fie în fața procurorului, fie în fața părții adverse? De exemplu, eu îmi angajez un avocat și îl văd pe acesta cum „trage” pentru partea adversă. Cum pot fi trași la răspundere? - Acesta este cel mai rău lucru pe care poate să-l facă un avocat. Relația dintre avocat și client trebuie să fie una de încredere. Dacă există suspiciuni, puteți face o sesizare disciplinară la Barou, urmând a se cerceta această sesizare. Avocatul poate fi exclus din Barou dacă se dovedește că aspectele prezentate sunt adevărate.- Cât câștigă un avocat din Baroul Constanța? - În ceea ce-i privește pe avocați, există percepția că aceștia câștigă mulți bani. Nu este deloc așa. 80% din avocații din Baroul Constanța nu câștigă nici măcar salariul mediu pe economie.- Este adevărat că stagiarii dau bani pentru a fi acceptați de un avocat? - Am auzit și eu de chestii de genul acesta, dar, dacă o fac, sunt fraieri! Cum să dea bani? Păi, intră în profesia de avocat comițând o infracțiune? Elevul poate alege la ce avocat să facă cei doi ani de stagiatură. Avocații nu sunt obligați să primească pe nimeni, este alegerea lor. Ipotetic, există și situația ca tinerii care iau examenul de admitere în Barou să nu aibă unde să își facă stagiatura, însă nu am avut asemenea cazuri, pentru că ne implicăm și noi. Dacă un tânăr vine la mine, eu încerc să îi găsesc un avocat îndrumător.- Cum vor da studenții examenele în acest an? - Într-adevăr, este o dilemă aici pentru studenți. Au intrat în vigoare noile Coduri și se punea problema după ce materii dau examenele. Este vorba despre licență, pentru cei din anul terminal, despre examenele de admitere în magistratură, în Barou. S-a stabilit acum o săptămână la INM, că examenele se vor da după noile Coduri. Însă, cel mai probabil, bibliografia va fi limitată, în sensul că vor avea grijă să se dea ca tematică probleme care nu necesită discuții. Trebuie să îi înțelegem și pe ei, pentru că nu poți să dai un examen după o lege abrogată, care nu mai este în vigoare.- Cât de adevărată este sintagma „avocatul diavolului“? - Se pune problema de adevăr, Dumnezeu, și de neadevăr, adică diavolul. În această profesie, de avocat, poți să faci din alb, negru și invers. Însă lucrurile la noi nu sunt niciodată negre, ci sunt cam gri. Orice om are dreptul la apărare, indiferent de ce a săvârșit. Aceasta nu înseamnă ca avocatul să meargă în instanță și să spună că respectivul este înger, ci să te duci lângă el și să ai grijă ca drepturile lui să fie respectate. Oamenii nu înțeleg acest lucru.