Cinci tineri care încercau să vândă aproape 1.000 de plicuri cu substanţe etnobotanice au fost prinşi la Constanţa

Cinci tineri care încercau să vândă aproape 1.000 de plicuri cu substanțe etnobotanice au fost prinși la Constanța

Ofițerii de la Crimă Organizată din Constanța au prins în flagrant, în municipiul Constanța și în orașul Cernavodă, cinci tineri care încercau să vândă 830 de plicuri de mefedronă, substanță cunoscută și sub denumirea de „Special Gold”. Polițiștii Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța, i-au prins în flagrant, în urmă cu două zile, în municipiul Constanța, pe Viorel S., de 29 de ani și Marius M., de 20 de ani, ambii constănțeni, care dețineau în mod ilicit, în vederea vânzării, 520 de plicuri de mefedronă (Special Gold), pentru care pretindeau 12.000 de lei. Anchetatorii au stabilit că Viorel S. este administrator al unei societăți comerciale din Constanța, care avea ca obiect de activitate comercializarea de plante și substanțe psihotrope de tip etnobotanic. Potrivit anchetatorilor, el nu a predat întreaga cantitate de substanțe din stocurile magazinului și nici nu a distrus-o așa cum cere legea. Celor doi suspecți le-au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. De asemenea, polițiștii Antidrog au mai prins în flagrant, în Cernavodă, trei tineri care aveau asupra lor 310 plicuri cu mefedronă. Nicolae V., Cosmin C., de 20 de ani și Alexandru F., de 21 de ani, toți din Râmnicu Vâlcea, intenționau să vândă produsele etnobotanice, cerând 50 de lei pentru fiecare plic. Din primele cercetări a rezultat că drogurile au fost aduse din Bulgaria, ascunse în interiorul autoturismului cu care se deplasau. Cei trei tineri sunt cercetați penal pentru trafic de droguri de mare risc și introducere în țară de droguri de mare risc.