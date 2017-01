Cinci ani şi jumătate de închisoare pentru proxenetism

Cinci ani și jumătate de închisoare pentru proxenetism

Magistrații de la Judecătoria Medgidia au dispus condamnarea la o pedeapsă de 5 ani și 6 luni de închi-soare a lui Dan Ciprian Pălimaru, de 21 de ani, din Cernavodă, pentru comiterea infracțiunii de proxenetism, și a Vioricăi Ona, la două luni cu suspendare condiționată pentru comiterea infracțiunii de prostituție. Dacă pentru Pălimaru magistrații au dispus ca timp de un an de zile după ispășirea pedepsei să îi fie interzise drepturile, pe când în cazul tinerei a fost stabilit un termen de încercare de un an și jumătate. De asemenea, în cazul fetei s-a dispus ca, până la vârsta de 18 ani, să fie supravegheată de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța. Sentința emisă pe numele celor doi a fost atacată cu apel, dosarul ajungând deja pe rolul Tribunalului Constanța. Conform rechizitoriului, Pălimaru și-a determinat concubina să se prostitueze, timp de doi ani. Potrivit anchetatorilor, suspectul mergea în diferite baruri din oraș și găsea clienți, pe care îi ducea apoi acasă, acolo unde aceștia întrețineau raporturi sexuale cu tânăra în schimbul unor sume de bani. Oamenii legii spun că totul a mers ca pe roate timp de doi ani și că banii astfel obținuți erau singura sursă de venit a cuplului. Ciprian Pălimaru spune, însă, că toate acuzațiile care i se aduc nu sunt reale și că adolescenta se prostitua fără ca el să știe. „Eu mergeam la serviciu și habar n-aveam ce face ea în tot timpul ăsta. Am înțeles că aducea acasă bărbați cu care se culca pe bani, dar totul se întâmpla fără voia mea. I-am spus de mai multe ori să înceteze, însă nu a vrut să mă asculte. Avea nevoie de mai mulți bani, nu se mulțumea cu ce aveam. Eu nu i-am adus niciodată clienți, nu am avut nicio implicare” a spus Ciprian Pălimaru în fața procurorilor.