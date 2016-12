Cinci ani de puşcărie pentru că a vrut să înşele Ministerul Economiei şi Finanţelor

Cinci ani de pușcărie pentru că a vrut să înșele Ministerul Economiei și Finanțelor

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au admis apelul declarat de DNA și l-au condamnat pe Ion Răducanu Șinculeț la pedeapsa de cinci ani de închisoare și trei ani pedeapsă complementară prin interzicerea drepturilor pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Sentința nu este definitivă, ea mai putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Prin rechizitoriul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, la data de 25.03.2008 s-a dispus trimiterea în judecată a lui Ion Răducanu Șinculeț pentru tentativă la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele infracțiuni comise în formă continuată. Prin actul de inculpare s-a reținut că, în perioada septembrie - octombrie 2003, Ion Răducanu Șinculeț i-a indus în eroare pe reprezentanții SC Mondotur SRL, SC Art Image SRL și SC Minimal SRL, toate din Constanța, prin prezentarea ca adevărate a aspectelor legate de calitatea sa de gestionar de credite și de alocator al acestora, precum și de finanțator al Grup Sicomiga Single Man LTD (societate care nu există în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului), în numele MIGA, dar și prin prezentarea de înscrisuri false privind situația financiară a acestui grup. Aceste documente erau necesare pentru încheierea contractelor de asociere cu reprezentanții agenților economici menționați mai sus și a contractelor de împrumut credal, în scopul de a obține pentru sine 51% din valoarea totală de 10.080.000 euro, sumă ce ar fi trebuit obținută din executarea silită a Ministerului Economiei și Finanțelor și menținerea în eroare a acestora anterior și pe parcursul desfășurării formalităților de executare silită a acestei instituții. Concret, între Grup Sicomiga Single Man LTD, reprezentată de Ion Răducanu Șinculeț, în calitate de președinte, cu sediul în Agigea, și cele trei societăți comerciale menționate mai sus au fost încheiate contracte de asociere „în participațiune și gestiune financiară și administrativă de plasament”. Între aceleași părți au fost încheiate și contracte de împrumut credal, în acest sens fiind emise trei cambii, pentru sumele de 194.290.000.000 lei, echivalentul a 5.000.000 de euro, 5.000.000 de euro și, respectiv, 3.152.430.458 lei. Ulterior, cambiile emise de către inculpat au fost investite cu formulă executorie de către Judecătoria Constanța și s-au demarat procedurile de executare silită la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică - Ministerul Finanțelor Publice, prin DGFP Constanța. Reținând situația de fapt astfel cum a fost prezentată în actul de inculpare, instanța de fond, prin sentința din 17.11.2009, a dispus condamnarea lui Șinculeț la pedeapsa de patru ani de închisoare, la care s-a mai adăugat un rest de la o pedeapsă anteriorară, el trebuind să ispășească, în total, șase ani de închisoare. Prin decizia Curții de Apel emisă la data de 21.04.2010 a fost respins apelul declarat de inculpat și admis cel declarat de DNA, dispunându-se schimbarea încadrării juridice din înșelăciune în înșelăciune cu consecințe deosebit de grave pentru care s-a aplicat pedeapsa de cinci ani de închisoare și trei ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor.