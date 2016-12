Cinci ani de închisoare, pentru tentativă la omor

Magistrații Curții de Apel Constanța au micșorat de la opt la cinci ani de închisoare pedeapsa unui individ acuzat de comiterea infracțiunii de tentativă la omor. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. În luna aprilie 2007, un bărbat din Cumpăna a ajuns în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce a fost bătut crâncen de unul dintre tovarășii săi de beție. Potrivit anchetatorilor, Vasile Sorin Toma și Florin Stan, doi recidiviști care au la activ condamnări pentru furt, au băut toată ziua într-un bar din localitate. Seara, li s-ar fi terminat banii, iar Stan și-a adus aminte că mai are acasă un litru de țuică. După ce au terminat sticla cu băutură, cei doi și-au mai amintit că, în urmă cu mai mulți ani, au fost rivali în dragoste. Stan s-a enervat foarte tare, a pus mâna pe un cuțit, înjunghiindu-și prietenul în zona abdominală. Victima s-a prăbușit pe podea, iar agresorul a luat o teslă și l-a lovit pe amicul său, Toma, în cap, peste brațe și picioare. Polițiștii spun că, după ce l-a bătut măr pe Toma, agresorul s-a culcat, iar dimineața, când a văzut starea în care îl adusese pe amicul său, a apelat Serviciul de Urgență 112, și a cerut ajutor medical. Victima a fost transportată la spital, cu fracturi la ambele brațe, gamba dreaptă ruptă, capul spart în mai multe locuri și o plagă tăiată în zona abdominală. După acordarea primelor îngrijiri, medicii au hotărât transferarea pacientului la Spitalul de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală din Eforie Sud în vederea tratării multiplelor fracturi suferite. De pe patul de spital, victima a avut o altă versiune în legătură cu cele întâmplate. El a spus că nu este prieten cu Florin Stan și că agresorul l-ar fi ademenit în locuința sa, o casă dărăpănată de la marginea satului, sub pretextul că vrea să-i dea un CD cu muzică. „Cred că a vrut să mă jefuiască, deoarece imediat după ce am intrat în locuința sa a încuiat ușa și m-a atacat” a povestit Vasile Sorin Toma.