Chestorul Vasile Bârgoz a sărbătorit alături de ziarişti

Chestorul Vasile Bârgoz a sărbătorit alături de ziariști

Vineri, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, chestor Mircea Vasile Bârgoz, adjunctul acestuia, comisarul șef Adrian Rapotan, șefi de servicii din cadrul IPJ, actuali și foști purtători de cuvânt, au invitat reprezentanții presei la un pahar de vorbă și un pișcot, așa, ca la sfârșit de an și înainte de sfintele sărbători de Crăciun. Chestorul Vasile Bârgoz a ținut să aducă urări de bine reprezentanților mass-media, cât și tuturor polițiștilor, sărbători cu bine și pline de bucurii. Cu toții cred într-un an mai bun, cu infracțiuni mai puține decât în 2007, cu reglări de conturi între interlopi mai rare și cu schimbări în bine în Poliție. Noi sperăm ca 2008 să aducă mai mulți polițiști în stradă, pentru ca oamenii de rând să se simtă mai în siguranță. Mai mult decât atât, sperăm ca polițiștii de la Rutieră să aibă, în sfârșit, un efectiv, cât de cât la un nivel acceptabil, și să vedem mai mulți agenți pe arterele din orașul și județul Constanța, pentru că, în acest an, nu am stat deloc bine la capitolul accidente rutiere. Oricum, una peste alta, sărbătorile să vă fie îmbelșugate și să ne aducă, tuturor, sănătate și înțelepciune, să încercăm să schimbăm ceea ce se poate schimba și să acceptăm lucrurile care nu se vor schimba niciodată.