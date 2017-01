Cetăţean grec, rănit într-un accident de muncă, în portul Constanţa

Cetățean grec, rănit într-un accident de muncă, în portul Constanța

Un cetățean grec a ajuns la spital cu mai multe traumatisme, după ce a căzut de la înălțime în tancul unei nave, aflată în reparații în Șantierul Naval Constanța. Purtătorul de cuvânt al Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, subcomisar Cerasela Miron, a declarat, ieri, că accidentul de muncă a fost sesizat lucrătorilor Serviciului Poliției Transporturi Maritime din Portul Constanța. Din cercetări s-a stabilit că victima se numește Thomas Ifaantis, are 43 de ani, este cetățean grec, tehnician pe motonava „Sovereign”, sub pavilion Grecia. Nava se află în reparații în docul Șantierului Naval Constanța, iar miercuri, în jurul orei 15, bărbatul a alunecat în timp ce cobora pe o scară și a căzut în tancul navei, de la o înălțime de aproape cinci metri. El a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru îngrijiri medicale, unde a fost diagnosticat cu traumatism de coloană vertebrală, fractură la mâna stângă și plagă deschisă craniană. Victima a rămas internată sub supravegherea medicilor. O echipă formată din reprezentanți de la Protecția Muncii din cadrul societății, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul de muncă.