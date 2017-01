Cetăţean britanic, trimis în judecată de procurorii constănţeni

Cetățean britanic, trimis în judecată de procurorii constănțeni

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Joseff Rivas, de 31 de ani, cetățean britanic, dar domiciliat în localitatea Ciobanu, din județul Constanța, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor calificat. Potrivit procurorilor, la data de 13 iulie 2008, Rivas, în urma unei altercații cu partea vătămată Suliman Ainur, i-a aplicat acestuia lovituri în zona capului, cauzându-i leziuni traumatice ce au fost produse prin lovire cu corpuri dure, necesitând 54 - 55 de zile de îngrijiri medicale și i-au pus în primejdie viața victimei prin hemoragie meningo-cerebrală, victima rămânând cu infirmitate definitivă prin lipsa de substanță osoasă craniană. Mai precis, la data de 10 septembrie 2008, Secția Regională de Poliție Transporturi Constanța a început urmărirea penală împotriva lui Rivas pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală gravă, pentru că l-a agresat fizic pe Suliman Ainur. Ulterior, procurorii au schimbat încadrarea juridică în tentativă la omor calificat. Joseff Rivas a venit pentru prima dată în România în anul 2006, ocazie cu care s-a împrietenit cu Victorița Holban, din comuna Ciobanu, care ulterior i-a devenit concubină. În contextul acestor relații sentimentale, inculpatul a revenit în România și în anul 2007, în perioada concediului de odihnă, iar începând cu luna februarie 2008 a luat hotărârea de a rămâne o perioadă mai îndelungată în România, fapt pentru care a obținut un certificat de înregistrare pentru cetățenii Uniunii Europene și s-a angajat în calitate de agent de pază la SC „Save & Self Security” SRL Constanța. În această calitate, la data de 12.07.2008, ora 18, a intrat în serviciu până a doua zi de dimineață pe mașina de intervenție, împreună cu conducătorul auto Marius Gabriel Țupac, având sarcina de a supraveghea activitatea agenților de pază pe timp de noapte. În dimineața zilei de 13.07.2008, în timp ce Joseff Rivas se deplasa cu mașina condusă de agentul Marius Gabriel Țupac pe raza portului Constanța, în zona porții de acces nr. 3, l-a întâlnit pe Suliman Ainur și pe Iomer Ismet, zis „Gore” - ambii agenți de pază la aceeași societate, ocazie cu care a intrat în discuții contradictorii cu victima, pe motiv că aceasta se afla sub influența băuturilor alcoolice și pe timpul nopții nu i-a răspuns la apelurile făcute prin stație. Discuțiile contradictorii dintre inculpat și partea vătămată au degenerat, adresându-și unul altuia cuvinte indecente și injurioase. În aceste împrejurări, Rivas, sub imperiul stării de nervozitate, a coborât din autoturism și apropiindu-se de victimă i-a aplicat acesteia o lovitură puternică în zona capului, cu piciorul, ceea ce a făcut ca victima să cadă ca secerată la sol, rămânând în stare de inconștiență. În momentele imediat următoare, inculpatul, fără a acorda un prim ajutor victimei, s-a urcat în autoturism și a părăsit locul faptei, fără a lua măsuri de a transporta victima cu mașina la spital, ori de a sesiza serviciile specializate de intervenție, respectiv Salvarea și Poliția.