Cerşetorii, pe traseul turiştilor! Când scăpăm de oamenii străzii din Peninsulă

Cerșetorii, pe traseul turiștilor! Când scăpăm de oamenii străzii din Peninsulă

Turiștii care ne-au călcat pragul țării în ultimii ani erau întâmpinați după primii pași făcuți pe litoralul românesc de atotprezenții cerșetori. Indiferent de numărul acțiunilor întreprinse în acest sens, „pata de culoare“ negativă de pe „obrazul“ Constanței poate fi ștearsă cu greu. Cel mai probabil, și în acest sezon estival, cerșetorii și tâlharii vor fi pe traseul turiștilor, asta deși polițiștii, jandarmii și administrația locală au colaborat pentru a elibera zona Peninsulară de astfel de persoane, care locuiesc abuziv în imobilele statului sau în diferite proprietăți private.Sunt situații incredibile cu care constănțenii din zona peninsulară se confruntă de ani buni. Primăria Constanța a făcut acțiuni în instanță pentru ca oamenii străzii să fie evacuați din mai multe locuințe din Peninsulă, iar cu ajutorul unui executor judecătoresc, au fost evacuați. Doar că, a doua zi, oamenii străzii erau înapoi în locul din care au fost dați afară.„Din anul 2015, am încercat să curăț zona. Nu putem să-i evacuăm pur și simplu, întrucât trebuie să respectăm legea. Ei tot revin în Peninsulă, găsind diferite locații ale RAEDPP și intră din nou acolo și locuiesc abuziv acolo.Am găsit o modalitate cu cei de la RAEDPP de a zidi ferestre și uși, pentru a nu mai putea intra. Am identificat în zonă persoane care cerșeau, furau. Vara trecută era chiar neplăcut să-i vezi printre turiști, împânziți în toată Peninsula. Am încercat și o altă variantă, de a lua legătura cu proprietarii de locuințe din acea zonă. Câțiva au înțeles că locuiau abuziv și au plecat, apoi au venit proprietarii și au zidit cu BCA ușile și geamurile și am reușit să-i scoatem din câteva locuințe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul-șef Laurențiu Carp, șeful Secției 3 Poliție Constanța.Proprietarii imobilelor abandonate, sancționațiMajoritatea celor care locuiesc abuziv, cerșesc sau comit tâlhării sunt persoane de etnie romă. Proprietarii imobilelor din Peninsulă fie sunt plecați în alte țări, fie nu au avut timp sau dispoziție pentru a se îngriji ca locuințele pe care le dețin să nu fie ocupate abuziv de alte persoane. Acum, proprietarii vor fi sancționați de Primăria Constanța, care dorește ca unele clădiri din zonă să fie renovate și date în folosință unor ONG-uri.„Din păcate, încă sunt imobile aflate în proprietate privată, iar proprietarii nu înțeleg să respecte orașul. Pe cale de consecință, nu întreprind nicio măsură în legătură cu cei care ocupă abuziv imobilele lor și degradează nu doar locuințele, ci și vecinătatea, scăzând valoarea orașului nostru. Municipalitatea, prin Poliția Locală, le-a trimis notificări anterior intrării în vigoare a Hotărârii de Consiliu Local cu majorarea impozitelor. În momentul de față, este îndeplinită procedura de supraimpozitare, am făcut sesizări acolo unde vorbim de imobile cu valoare de monument, către Ministerul Culturii și către Inspectoratul de Stat în Construcții. Toți proprietarii de imobile abandonate din Penin-sulă au fost nu doar notificați, ci și sanc-ționați. Așteptăm măsuri concrete din partea proprietarilor din zona peninsulară”, a precizat Decebal Făgădău, viceprimarul cu atribuții de primar al ora-șului Constanța.