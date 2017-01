Cererea de extrădare a lui Nicuşor Constantinescu, respinsă de SUA

1

daca a fost prost facuta...

intentionat guvernul pro-Putin vrea sa bage in buda americanii... O cerere de extradare trebuie sa fie facuta corect, pentru a fi aprobata de partenerii externi. De altfel, s-a urmarit un dublu scop: raspindirea unor stiri (imagini) false despre americani si castigarea de timp. NC este deja in Turcia, unde a fugit cand a fost prevenit ca s-a pus in miscare masina oficiala de aducere in tara. Va astepta aici victoria lui Tonta mafiotul, aparatorul infractorilor politici. Daca nu... va vedea el unde pleaca iar. Dupa cum se vede, cancerul e o gogorita... Nu i-a tinut si acum incepe cu alte scamatorii!