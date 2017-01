Ceremonial militar pentru plecarea „Rechinilor Albi” în Irak

Peste 400 de militari de la Batalionul 341 Infanterie Topraisar vor pleca, în următoarele zile, de pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, în misiune în teatrul de operațiuni din Irak, sub comanda lt.col. Vasile Vreme. Militarii au participat, ieri dimineață, la un ceremonial militar la care au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Apărării, prefectul județului Constanța, Dănuț Culețu, dar și familiile și prietenii militarilor. Festivitatea, care s-a desfășurat în fața Cazinoului din municipiul Constanța, a început cu intonarea imnului național de către fanfara militară, discursuri ale oficialilor, o slujbă religioasă și defilarea prin fața invitaților. La ceremonie a fost adus și un omagiu militarilor români căzuți la datorie în teatrele de operațiuni. „Ne vom deplasa pentru îndeplinirea unei misiuni de reconstrucție și de sprijinire a poporului irakian. Vom îndeplini misiuni multiple de pază a obiectivelor importante, securitatea zonelor și căilor de acces în zona de responsabilitate, forță de reacție rapidă și alte tipuri. Suntem familiarizați cu terenul din Asia Centrală și de Sud-Est și nu e diferit de Afganistan, nu e o necunoscută foarte mare chiar dacă e zonă de conflict”, a declarat lt.col Vasile Vreme. La rândul său, șeful Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT), gen.lt. Teodor Frunzeti, a afirmat că militarii români s-au pregătit împreună cu cei americani și sunt soldați cu experiență și bine instruiți. În plus, el a adăugat că SMFT are în plan mai multe proiecte de îmbunătățire a dotării militarilor aflați în teatrele de operații pentru a li se asigura o mai mare protecție. „Avem proiecte care să vizeze mărirea gradului de protecție a militarilor atât individual cât și pentru autovehicule. Este vorba de aparate de vedere pe timp de noapte, dar și transportoare Piranha 3 C care au fost achiziționate și se află în proces de testare pentru că dispun de un sistem de armament diferit iar militarii trebuie să se familiarizeze cu acesta. Au mai fost achiziționate căști și veste antiglonț de o generație nouă. Toată lumea se așteaptă să fie ușoare, dar nu pot fi, dacă este să vorbim de asigurarea protecției. Unele tipuri de echipamente se află deja în teatrele de operații, altele urmează să fie trimise”, a precizat generalul Frunzeti. „Rechinii Albi” îi vor înlocui în Irak pe militarii Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negrii” din Iași și vor îndeplini o misiune de șase luni. Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi” face parte din anul 2000 din inițiativa Brigăzii Multinaționale de Apărare din Sud-Estul Europei (SEEBRIG). În perioada 2004- 2005, trei detașamente au participat la RO FND (VIII- IX- X) în Kosovo, iar pe parcursul anului 2006, “Rechinii Albi” au participat la misiunea „ENDURIG FREEDOM” în Afganistan.