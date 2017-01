Cercetată în Franţa pentru furt

Cercetată în Franța pentru furt

Autoritățile judiciare franceze au solicitat punerea în executare a unui mandat european de arestare în cazul unei tinere cercetate pentru comiterea infracțiunilor de furt și tentativă la furt. Avocatul Florentinei Mihai Smădău a precizat instanței de judecată că, din actele trimise de francezi, nu rezultă cu certitudine faptele pentru care se cere emiterea mandatului. În plus, avocatul a mai spus că tânăra are un copil minor, o situație materială precară și nu este ajutată de concubin în creșterea copilului. Curtea de Apel Constanța a rămas în pronunțare.