Centrul de Scafandri, în sfera online, la 50 de ani de existenţă

Centrul de Scafandri, în sfera online, la 50 de ani de existență

Printre obiectivele propuse a se realiza sub egida acestui an semicentenar, se află și modernizarea și eficientizarea site-ului web al instituției. Astfel, din 20 februarie, a fost lansat noul site al instituției, o platformă online modernă, cu informații detaliate și avizate despre misiunea și serviciile Centrului 39 Scafandri, unica instituție de profil din România abilitată în brevetarea scafandrilor profesioniști și autorizarea companiilor/instituțiilor cu activități în domeniul scafandreriei.„Dorim ca această platformă să înlesnească comunicarea publică, precum și să creeze noi parteneriate cu cei ce sunt în căutare de soluții în domeniul cercetării pătrunderii sub apă. De aceea, vă încurajăm să ne transmiteți opinia dumneavoastră în legătură cu acest site, inclusiv dacă sunt și alte informații pe care ați dori să le regăsiți în cuprinsul acestuia”, precizează reprezentanții Centrului de scafandri.Noul site vine cu o interfață prietenoasă, cu informații mai bine structurate, ce permit utilizatorilor accesarea acestora prin doar câteva click-uri, de pe orice fel de terminal (smartphone, tabletă, desktop).Scenariile la care pot să răspundă structurile Centrului de Scafandri au în vedere intervenții subacvatice, operații militare, de prevenire și combatere a terorismului sau de înlăturare a pericolului generat de dispozitivele explozive clasice sau improvizate, pe teritoriul național și în afara acestuia, independent sau în cooperare cu alte forțe similare NATO.