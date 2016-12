„Centrele de fier vechi trebuie desfiinţate!“

Comisar șef Adrian Rapotan, adjunctul Poliției Constanța:

„Centrele de fier vechi trebuie desființate!“

Zeci de furturi de materiale feroase au loc, zilnic, în județul Constanța. Hoții intră în gospodării, fură tot ce la pică în mână și pot valorifica la centrele de fier vechi. Multe furturi au fost semnalate, în ultima perioadă, și din structura căilor ferate, fiind pusă în pericol siguranța trans-portului pe liniile ferate. De asemenea, sunt vizate de hoți și mașinile vechi, pentru a le fi sustrase radiatoarele sau alte piese, tot pentru a le valorifica pentru un pachet de țigări sau niscaiva leuți. Aceste furturi sunt favorizate, consideră polițiștii constănțeni, de existența centrelor de colectare a fierului vechi. Este nevoie de o inițiativă legislativă pentru închiderea lor, consideră comisarul șef Adrian Rapotan, ad-junctul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța.„Eu cred că s-a ter-minat cu frigiderele, mașinile de spălat vechi sau ce alte bunuri mai aveau oamenii prin gospodării, astfel că aceste centre de colectare a deșeurilor trebuie închise. Este necesară o inițiativă legislativă, pentru ca aceste centre să fie desființate, iar în locul lor să fie înființat ceva gen Remat”, a afirmat adjunctul Poliției Constanța.În plus, verificările polițiștilor la aceste depozite de fier vechi sunt îngreunate de legislația în vigoare. Astfel, polițiștii nu mai au drept de control, acesta revenindu-le celor de la Garda de Mediu și Garda Financiară. Singurele dăți când pot intra sunt în cadrul anchetelor, când au suspiciuni că sunt depozitate bunuri furate.„Dar, aceste centre fiind în curțile oamenilor, este necesară autorizație de percheziție, care presupune acte către procurori, către instanța de judecată etc. Și astfel trece timpul, fapt ce-i favorizează pe infractori”, a continuat polițistul. De multe ori, până ajung polițiștii să percheziționeze centrele, bunurile furate sunt dispărute de mult…În prezent, dacă doresc să treacă pragul unei astfel de unități, în control, polițiștii sunt nevoiți să facă schimb de hârtii cu reprezentanții de la Mediu sau cu cei de la Garda Finan-ciară, pentru a-i putea însoți. Chiar și așa, însă, nu reușesc să afle prea multe, căci în actele societății se completează, simplu, „deșeu feros”, fără a se preciza dacă este vorba despre șine de cale ferată, radiatoare de mașini etc.