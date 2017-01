Cele patru victime care au ars de vii în accidentul petrecut aproape de Tuzla au fost identificate

Singurul supraviețuitor al accidentului petrecut vineri între localitățile Tuzla și Costinești, din județul Constanța, și-a revenit spectaculos din starea de șoc în care se afla și a putut ajuta polițiștii pentru identificarea celor patru victime care au murit arse de vii între fiarele contorsionate ale mașinii. Aurel Ion Nistor, de 25 de ani, își amintește foarte puțin din tragedia petrecută, deoarece în momentul în care a fost aruncat din autoturism s-a lovit la cap și i-a fost afectată memoria. El susține că numai Dumnezeu a vrut ca să rămână în viață, altfel nu-și explică cum de mai trăiește. „M-am născut a doua oară. Cred că Dumnezeu a vrut așa, pentru că am acasă un copil de numai câteva luni. Nu am mai trecut niciodată printr-o astfel de tragedie, dar mulțumesc Cerului că trăiesc și sunt bine” a spus plin de emoție și cu lacrimi în ochi tânărul de numai 25 de ani. Nistor a povestit că în ziua în care a avut loc accidentul a fost rugat de Constantin Coșereanu, de 28 de ani, să meargă să-l ajute la montarea unor geamuri termopan la un hotel din Constanța. Pentru că a acceptat propunerea, el a venit însoțit de un alt tânăr, Cosmin Manea, de 21 de ani, care se afla la volanul unei mașini cu numere bulgărești, iar pe drum au trecut prin Costinești, de unde i-au luat pe Samir Cadâr, de 39 de ani, și Gheorghe Anghel, de 50 de ani. În jurul orei 13,30, mașina a ajuns aproape de Tuzla. „Mă aflam pe bancheta din spate. Am auzit o bubuitură puternică, iar mașina a ieșit de pe șosea. De atunci nu mai știu nimic. M-am trezit în ambulanță cu sângele șiroind”, a declarat supraviețuitorul. În cursul zilei de vineri, patru persoane au murit carbonizate, iar o alta a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului dintre Tuzla și Costinești, după care a luat foc. Din primele cercetări a reieșit că impactul ar fi avut loc după ce unul dintre pneurile autoturismului Opel, cu numere de înmatriculare bulgărești, care circula cu viteză foarte mare, a explodat. Ulterior, mașina s-a oprit în copac și a luat foc. Polițiștii, care consideră că acesta este cel mai grav accident petrecut în ultimii ani pe șoselele din Constanța, spun că doar în urma unei expertize se vor putea stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.