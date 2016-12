CELE MAI PROASTE OBICEIURI DIN TRAFIC ŞI CUM SUNT ELE PEDEPSITE DE POLIŢIŞTI

6

politistii nu isi fac bine treaba

fac cam 120 de km in oras in fiecare zi si in zonele limitrofe aecstuia.....dar ce urasc cel mai mult ...persoanele care circula spre inserat fara faruri aprinse...trebuie sa stau sa fiu atent sa ii deslusesc..stiu ca , constanta este un oras luminat si vizibilitatea este buna..dar doul rutier cereca luminile de intalnire sa fie folosite spre inserat, pe vreme de ploaie ceata sau cer innorat..si hai sa fim seriosi mai toate masinile dispun acum de tehnologie care aprind farurile automat, trebuie doar sa comutezi un buton..chiar asa e de greu sau sunt prea multi idioti cu carnetul luat in buzunar luat pe degeaba si ne incurca pe noi....si inca ceva orasul sta foarte prost la infrasctuctura trecerilor de pietoni.......nu este foarte reflectorizant marcajul dupa asfalt iar semnele ascunse .........