Cele mai periculoase localităţi din judeţul Constanţa

Fabulatii

Articolul este o simpla statistica birocratica, tipic militieneasca.... Sa afirmi ca "in respectivele localități, pe parcursul anului 2013, nu a fost înregistrată nicio tâlhărie și niciun furt ..."...este probabil un gen de "spalat pe maini " pentru domnii politisti rurali, care din lene sau alte rationamente numai de ei stiute, nu mai intocmesc procese verbale, si alte acte de constatare a tuturor nenorocirilor, furturilor sau talhariilor care se petrec in ograda proprie.... Caci suna tare bine la astfel de TOPURI RUSINICA in situatia in care avem 0 infractiuni... FALS !!... Vorbesc cel putin de localitatea Seimeni, unde hotia este la ea acasa, iar in top stam bine...