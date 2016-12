Cele mai periculoase cartiere din Constanţa

3

logic !...

Este logic ! Hotii din Constanta, ca si confratii lor de aiurea, nu fura din curtea lor !!! Astfel, ei fura din cartierele constantene cu oameni "mai avuti", in fapt mai civilizati si mai gospodari, care au grija sa-si faca provizii pe care le depoziteaza in boxele blocurilor, in garaje, in apartamente... Ce sa fure de la C.E.T. , Poarta 6, Abator ?! Sticle goale de bautura ? Tocmai, ca de acolo pleaca in "incursiunle"de praduiala ! Daca s-ar face o statistica a adreselor din buletin a hotilor, s-ar dovedi aceasta .