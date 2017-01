Cele mai bine păzite cartiere din Constanţa

Cele mai bine păzite cartiere din Constanța

Este nevoie de mai mulți polițiști pe stradă - o spun constănțenii care au căzut victime infractorilor sau se tem că hoții care au golit casa vecinilor îi vor „vizita” în curând. Din cauza lipsei de personal, unele zone ale Constanței sunt mai „păzite” decât altele. De exemplu, în Brotăcei patrulează mai multe echipaje de poliție decât la CET.Infracțiunile care au loc, zi de zi, în județul Constanța sunt din ce în ce mai violente; copii, femei, bătrâni sunt amenințați, îmbrânciți și trântiți pe carosabil, în plină stradă, pentru un telefon sau o pereche de cercei. Iar percepția constănțenilor este că aceste lucruri se întâmplă pentru că nu sunt suficienți polițiști pe stradă.„Avem toată disponibilitatea să venim în sprijinul cetățenilor. De aceea, toți oamenii pe care îi avem îi scoatem în stradă. Este și dorința noastră să fie cât mai mulți polițiști pe străzi, pentru o vizibilitate cât mai bună. Nu este niciun om care să stea numai la birou, inclusiv cei de la nivelul Serviciului de Ordine Publică fac muncă de teren”, ne-a declarat comisarul șef Ion Rusescu, șeful Serviciului de Ordine Publică, din cadrul Poliției Constanța.Cu toate acestea, disponibilizările din anii trecuți și plecările din sistem încă își mai spun cuvântul. De aceea, la ora actuală, în Constanța sunt aproximativ patru polițiști care patrulează la un minim de 60.000 de locuitori.„Zilnic, până în ora 15,00, avem una sau două patrule de siguranță publică pe secție. În tura a doua și pentru noapte suplimentăm și sunt câte trei sau patru patrule pe secție”, a adăugat polițistul.Astfel spus, în timpul zilei, sunt între 10 și 20 de polițiști pe străzile din Constanța. Dar aceștia nu patrulează, așa cum ar trebui, pentru a preveni infracțiunile, ci aleargă de la o sesizare la alta, sosite prin Sistemul de urgență 112 sau fac cercetări în dosare penale, atât numărul sesizărilor, cât și cel al dosarelor fiind în creștere.Cartierele cu mai multe echipaje de polițiePe de altă parte, în unele zone ale orașului sunt mai multe patrule decât în altele, în funcție și de personalul existent în cadrul secțiilor. Astfel, Secția 2 Poliție, care are în supraveghere Tomis III, Tomis Nord, o parte din zona aferentă variantei Aurel Vlaicu, Palazu Mare, Brotăcei, Cireșica, Satul de Vacanță etc, are în fiecare zi cele mai multe echipaje de poliție pe străzi, respectiv trei - patru patrule, în timpul zilei. La polul opus se află Secția 5 Poliție, cu cele mai puține patrule; aria de competență a acestei secții cuprinde zonele Abator, Far, Poarta 6, Km 4-5, Km 5, CET etc.„Trebuie subliniat, însă, că sunt și patrule mixte cu jandarmii sau echipaje formate doar din jandarmi, iar la acțiunile de amploare participă și polițiștii de frontieră”, a adăugat comisarul șef Iulian Mândruță, șeful Compartimentului Poliție de Proximitate, din cadrul serviciului menționat.De menționat că, săptămânal, polițiștii stabilesc traseul patrulelor și dacă se impune suplimentarea lor într-o anumită zonă sau perioadă de timp, și în funcție de gradul de infracționalitate.Polițiștii de la țară…Aceeași penurie se constată și în mediul rural. „Am căutat să distribuim mai mulți oameni în localitățile cu o rată a infracționalității mai ridicată. De exemplu, la Agigea, Cumpăna, Valu lui Traian, Cobadin, sunt câte opt - nouă lucrători la posturi”, a menționat cms. șef Ion Rusescu. În schimb, la posturile mai mici sunt câte trei polițiști. „Nu avem posturi cu mai puțin de trei polițiști. Deși, să spunem drept, ar fi nevoie de un minim de patru polițiști”, a mai spus cms. șef Iulian Mândruță.Unde au fost repartizați „bobocii”La începutul lunii decembrie, Poliția Constanța a primit întăriri. Este vorba despre 18 proaspeți absolvenți ai Academiei și școlilor de agenți de poliție, care au fost distribuiți la unitățile cu probleme de personal. Astfel, opt dintre ei au fost încadrați la Poliția Rutieră, iar zece la Ordine Publică. Dintre cei din urmă, cei mai mulți „boboci”, adică patru, au fost repartizați la Poliția Năvodari, unde mai erau doar trei agenți de siguranță publică în toată localitatea (!). De asemenea, a fost repartizat câte un polițist la unitățile: Secția 4, Secția 5, Pantelimon, Castelu, Eforie, Negru Vodă.Suplimentarea aceasta nu rezolvă, însă, problema personalului. Este doar o gură de aer în condițiile în care, potrivit reprezentanților Poliției Constanța, ar fi nevoie de aproximativ 300 de polițiști pentru o activitate normală.