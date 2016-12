Cel care a încercat să-l mituiască pe şeful de post de la Lumina, lăsat liber de judecători

1

RUSINE !!!

CE TOT ATAT FACETI CAZ DE UN POLITIST CARE A RFUZAT MITA ??? NU CUMVA A FOST PREA MICA ??? NU CUMVA INTRA IN ATRIBUTIILE LUI SA REFUZE MITA ??? CE MARE EROU ESTE ??? CE TOT ATATA FACETI TAM-TAM PE CAZUL ACESTA ??? LA LUMINA SE PRIMESTE SPAGA IN OI, VACI, OUA, MATERIALE DE CONSTRUCTII ETC !!! CHIAR NU STITI ???