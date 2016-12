Cei opt ofiţeri dau vina pe colonelul Coman, iar acesta pe „instituţiile statului“

Tentaculele fraudării concursului de la ISU „Dobrogea“ atacă persoane influente ale orașului

Cei opt ofițeri dau vina pe colonelul Coman, iar acesta pe „instituțiile statului“

Încurcate mai sunt ițele anchetei conduse de procurorii DNA în dosarul concursului măsluit de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” Constanța. După o lună de stat în arest, cei opt s-au întors, în noaptea de miercuri spre joi, la casele lor, iar apoi, ieri dimineață, fix la ora opt, s-au prezentat la serviciu. Mai mult decât atât, „surprizele” nu prididesc să apară la orice „filă“ făcută publică din acest dosar. Potrivit declarațiilor date în fața procurorilor de către colonelul Neculai Coman, prim-adjunctul șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” (suspendat în prezent din funcție), el ar fi „ajutat anumite instituții ale statului” și ar fi fost forțat de fostul prefect, Dănuț Culețu, de președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, și de fostul șef al instituției, generalul Petre Trandafir, să promoveze la concurs anumiți candidați. Cel puțin așa a declarat, ieri, într-o conferință de presă, avocatul Luminița Popescu, cea care îi apără pe cei opt ofițeri ai ISU, proaspăt eliberați din arest. Dacă această afirmație a lui Coman ar fi reală, „fenomenul” ISU capătă o și mai mare am-ploare. Dar numai anchetatorii trebuie să „discearnă”, pe baza probelor existente, care este adevărul și dacă traficul de influență cu privire la angajările în cadrul acestei instituții se făcea la un asemenea nivel. Contactat, ieri, de „Cuget Liber”, fostul prefect, Dănuț Culețu, a respins orice implicare în toată această poveste. „Totul este o minciună gogonată, se încearcă ieșirea din impas prin aruncarea vinei asupra altcuiva. Am aflat de scandal și am rămas perplex. Cum să cer așa ceva? Nu aș fi putut să cer falsificarea lucrărilor. Dacă cineva încearcă să-și justifice greșelile aruncând vina asupra mea greșește foarte tare. Este o mare gogomănie! Chiar nu-mi explic de ce mă amintește pe mine…“ - ne-a spus, revoltat, Dănuț Culețu. Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, nu a putut fi contactat pentru a răspunde acestor acuzații. Generalul Petre Trandafir (acum în arest) a negat în fața procurorilor toate acuzațiile aruncate de Coman, nerecunoscând, de altfel, faptele de corupție ce i se aduc cu privire la dosarul ISU Dobrogea care a adus în pragul „falimentului moral” . Arestați pentru că l-au „amenințat” pe Coman Procurorii nu au considerat că se impune pelungirea mandatelor de arestare, așa că atunci când ele au expirat, cei opt au și fost eliberați. Interesant este faptul că, dacă în urmă cu o lună, motivele arestării preventive a celor opt stârneau numeroase controverse, mai ales că măsura venea după aproape doi ani de la data concursului fraudat și la mai bine de un an de anchetă, ieri, avocata celor opt, Luminița Popescu, a făcut lumină și a dezvăluit motivul real al încarcerării. „Măsura de arest preventiv a fost luată de Tribunalul București pe 13 mai, ca urmare a unei declarații făcute de colonelul Neculai Coman, care a precizat că cei opt ofițeri l-ar fi amenințat să aibă grijă ce declară la DNA. Ulterior, în timpul anchetei și în urma confruntărilor efectuate de către procurori, situația s-a dovedit a fi nereală, motiv pentru care nu s-a mai propus prelungirea măsurii de arest preventiv“, a precizat Luminița Popescu. Mai mult decât atât, ea a mai spus că fraudarea concursului - cu complicitatea celor opt clienți ai săi - nu s-ar fi făcut pentru șpaga ce s-a tot vehiculat că s-ar percepe pentru a ocupa un post la ISU, ci doar pentru a putea intra anumite persoane care se aflau pe „lista lui Coman”. Cu alte cuvinte, apărarea celor opt nu este alta decât că ar fi respectat un ordin, iar statutul militar nu le-ar fi permis să crâcnească. Pe principiul „Unde-i ordin, cu plă-cere!”, cei opt din lotul ofițerilor eliberați ieri din arest nu ar fi făcut decât să falsifice și să comită ilegalități, doar pentru că așa le-a cerut un superior. „Concursul s-a desfășurat conform metodologiei. Clienții mei au executat ordinele venite de la Coman. De altfel, nu aveau altă posibilitate, decât aceea de a le executa. Mai mult, au fost asigurați că nu vor păți nimic. Sunt tineri, au fost amenințați, au primit un ordin și l-au executat. Nu se urmărea aspectul material, oamenii nu au avut parte de niciun fel de foloase materiale. Interesul era de a ajuta anumite persoane pentru care interveniseră șefii unor instituții ale statului. Nu au existat intermediari. Practic, ofițerii au fost puși în fața unui fapt împlinit” - a mai spus Luminița Popescu. „Inițial, ofițerii ISU au refuzat să dea vreo declarație în fața procurorilor DNA însă, ulterior, au înțeles să spună adevărul. S-au eliberat de stres și de presiune. În prezent, ne aflăm în faza de urmărire penală, sunt 16 persoane cercetate, membri ai comisiei de corectare, și există nenumărate acte procedurale care trebuie realizate”, a mai declarat, ieri, Luminița Popescu. Până acum dosarul care îi vizează pe cei 16 are 22 de volume, iar în următoarele săptămâni se vor mai face noi acte procedurale, pentru a se putea contura imaginea completă a faptelor comise de fiecare învinuit în parte. Cât privește perioada stării de arest preventiv, avocata Luminița Popescu a spus că cei opt au fost tratați normal, în condiții de penitenciar, având colegi de celule traficanți de droguri, evazioniști, iar unul dintre ei chiar a stat în aceeași celulă cu un criminal celebru, „Chinezu”. Cu statut de „puși la dispoziție” Colonelul Traian Oprea, cel care se afla, ieri, la comanda ISU „Dobrogea”, ne-a declarat că, la ora 8, cei opt eliberați din arest s-au prezentat, ca orice militari, la serviciu. El ne-a spus că încă nu a primit vreo adresă oficială din partea DNA ori IGSU cu privire la situația ofițerilor cercetați, dar este foarte probabil ca statutul celor opt să fie cel care a fost înaintea arestării, respectiv acela de „puși la dispoziție”. În această stare, ei nu pot lua decizii de conducere și nu beneficiază de toate sporurile salariale. Amintim că cei care au fost eliberați, miercuri noaptea, sunt colo-nelul Niculae Andrei Gabriel, maiorul Gabriel Alexandrescu, locotenentul Adrian Mihai Bugnar, căpitanul Marius Sorin Bugnar, maiorul Costel Datcu, căpitanul Florin Niculae, locotonent-colonelul Sorin-Marius Crețu și maiorul Liviu Deoșlea, pe când colonelul Neculai Coman și generalul Petre Trandafir rămân, în continuare, în arest.