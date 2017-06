Pregătiți la Constanța după antrenamente SEAL

Cei mai buni dintre cei buni: scafandri comando!

Pentru a putea instrui candidații să devină unii dintre cei mai buni scafandri de luptă, șeful Unității Forțele Navale Speciale din cadrul Centrului de Scafandri a luat decizia de a participa la cel mai greu curs pentru brevetarea scafandrilor din forțele speciale din întreaga lume.Cursul de brevetare scafandru comando a fost obținut de căpitanul comandor Adrian Lupașcu în Statele Unite ale Americii, fiind singurul român care a obținut o astfel de performanță notabilă la nivel mondial. Vorbim despre 51 de candidați, din cadrul unităților de forțe pentru operații speciale, care au fost nevoiți să treacă printr-o serie de probe extreme pentru a reuși să obțină mult râvnitul brevet.Pentru a vă imagina cât de greu se obține un astfel de brevet, trebuie să știți că, din cei 51 de candidați, doar 17 au reușit să termine acest curs. De asemenea, în cei 30 de ani de când SUA organizează cursul, trei persoane au decedat, în condițiile în care asistența medicală este asigurată non-stop.Pentru a vă face o idee despre duritatea cursului, trebuie să știți că, în prima probă, candidaților li se introducea un furtun cu presiune în nări, iar apa trebuie scoasă pe gură pentru o perioadă bună de timp. După această probă, aproximativ 10 candidați au fost eliminați. Au urmat probe din ce în ce mai chinuitoare, în bazin, ce constau în probe de diferite apnee static, dinamică, probe legat la mâini și la picioare, de înot în ocean pe distanțe foarte lungi, care au făcut diferența între candidați.„Toate aceste procedee, după absolvirea acestui curs, au fost implementate și funcționează perfect în cadrul cursului de brevetare scafandru de luptă organizat de Cursul brevetare Scafandri al Centrului de Scafandri. În opinia mea, acest curs reprezintă la ora actuală cel mai dificil curs organizat în țara noastră la nivel instituțional. Am fost și sunt în continuare foarte mândru că am fost capabil să parcurg acel curs și în special port în amintire momentul absolvirii, când comandantul școlii ne-a înfipt în piept insigna de scafandru comando”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, căpitan comandor Adrian Lupașcu, locțiitorul Unității Forțele Navale Speciale din cadrul Centrului de Scafandri.Pentru un scafandru comando, dincolo de anumite calități fizice și psihice de la care trebuie să începi, este nevoie de potențial de formare și motivație. Vorbind de calitățile fizice pentru a deveni un scafandru comando, în primul rând trebuie să fii „prieten cu apa”, dezvăluie cpt. cdor. Adrian Lupașcu, adăugând că un „prieten cu apa” se cunoaște de la început, chiar dacă nu are o tehnică de invidiat la înot. Și asta pentru că un instructor recrutor poate simți aceste lucruri și poate descoperi potențialul candidaților.De asemenea, calitățile psihice sunt primordiale în definirea unui standard scafandru comando.„Nu este deloc ușor să execuți o scufundare într-un alt mediu decât cel natural, fiind obligat să respire un amestec gazos care nu este aerul pe care îl respire zi de zi. Un scafandru de luptă utilizează echipamente de scufundare cu circuit închis pe bază de oxigen pur sau amestecuri Nitrox, respectiv azot oxigen în diferite concentrații, operează în spații fără vizi-bilitate și extrem de mici, în unele cazuri. Ca un exemplu, când respiri într-un circuit închis, diafragma plămânilor prezintă o elongație mai scurtă. Pe fondul unui efort susținut, deplasări sub apă timp de două ore, intervine oboseala, iar coroborat cu un psihic slab, poate să se transforme ușor în panică”, explică Adrian Lupașcu.Frica este un sentiment normal, chiar atunci când vorbim despre cei mai bine pregătiți militari. Extrem de sincer, Adrian Lupașcu recunoaște că, la început, frica a fost prezentă și a dispărut doar după ce și-a înfruntat-o. Absolvent al Academiei Navale cu specializarea inginer artilerie și rachete navale, domeniu în care a profesat cinci ani după absolvire în cadrul Secției de verificat, pregătit rachete navale Mangalia, Adrian Lupașcu a parcurs mai multe cursuri pentru a ajunge astăzi în postura de a pregăti noi și noi scafandri.„Am parcurs curs după curs pentru formarea mea ca scafandru comando, fie că vorbim despre cursul de brevetare scafandru, scafandru comando, parașutist, autoapărare. Am avut momente în care mi-a fost frică la primele activități cu salturi din elicopter, saltul cu parașuta din avion, am executat rapel de pe podul de la Agigea, rapel din elicopter, însă acestea nu au fost sacrificii, ci doar momente de teamă, firești pentru un om normal, peste care am trecut odată cu executarea lor”, ne-a mai precizat Adrian Lupașcu.v v vTitulatura de scafandru comando este asimilată de multe persoane cu titulatura SEAL, termen sub care sunt cunoscuți scafandrii din forțele speciale ale SUA. SEAL, adică apă, aer și pământ, reprezintă mediile în care respectivele forțe de elită pot acționa și totodată reprezintă distincția care îi deosebește de celelalte categorii de forțe speciale.