Cei 39 de poliţişti suspendaţi de la Rutieră aşteaptă încă să se întoarcă în stradă

Cei 39 de polițiști suspendați de la Rutieră așteaptă încă să se întoarcă în stradă

Cei 39 de polițiști de la rutieră suspendați în urma scandalului de corupție în care au fost implicați la sfârșitul lunii iunie nu au revenit pe vechile funcții, deși instanța s-a pronunțat favorabil în privința lor de mai bine de o lună. Avocații acestora au făcut adrese la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța în care au anexat și hotărârea judecă-torească, solicitând reîncadrarea pe funcții a celor 39 de polițiști cercetați în dosar, însă nu s-a luat încă nicio decizie. Potrivit inspectorului șef al IPJ Constanța, comisarul șef Aurelian Zaheu, cererile polițiștilor au fost înregistrate și sunt în curs de rezolvare. „Am primit adresele prin care se solicită reîncadrarea, însă, deocamdată, nu putem lua o hotărâre până nu obținem un punct de vedere de la București. Am trimis actele la Direcția Juridică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, urmând ca ei să ne dea un punct de vedere. Trebuie să luăm decizia corectă și pentru asta ne documentăm și cerem avizul specialiștilor juridici din minister”, ne-a declarat comisarul șef Aurelian Zaheu. Până atunci, Serviciul Poliției Rutiere Constanța trece printr-o adevărată criză de personal. Cu organigrama incompletă, cu aproape o treime din personal suspendat, cu polițiști întreaga vară nu li s-a permis să-și ia concedii, cu detașații plecați de pe litoral, Poliția Rutieră trebuie să gestioneze acum, cu forțele pe care le are, traficul auto în întreg județul. Comandantul SPR, comisarul șef Constantin Dancu, spune că îi așteaptă înapoi pe cei 39 de polițiști suspendați ca pe pâinea caldă. Însă nu a primit încă niciun ordin sau vreo veste că aceștia ar fi reîncadrați. „Suspendarea s-a făcut prin ordinului inspectorului șef al IPJ Constanța. Tot el va fi cel care va emite și ordinul de reîncadrare. Probabil că acest lucru o să se întâmple în curând, mai ales că instanța s-a pronunțat favorabil în privința polițiștilor. Cert este că avem mare nevoie de ei și îi așteptăm înapoi. A fost un sezon estival greu, în care nu am dat nici un concediu și am concentrat multe libere în această perioadă, au plecat și detașații, așa că avem o mare criză de personal”, ne-a declarat Constantin Dancu. Cu toate acestea, deși con-ducerea Poliției Rutiere susține că duce lipsă de personal, în curând, lucrătorii serviciului vor trebui să își ia concedii fără plată, ca toți angajații din sistemul public de altfel. „Dacă e ordin, cu plăcere. O să ne luăm concedii fără plată că nu avem încotro. Însă, acest lucru se va resimți în stradă. Și dacă i-am avea înapoi la muncă pe cei 39 de agenți suspendați, și dacă am avea organigrama completă, numărul de polițiști rutieri tot foarte mic. Dacă ne vom lua și concedii fără plată, atunci ne va afecta foarte mult activitatea”, a mai adăugat comisarul șef Constantin Dancu, șeful Poliției Rutiere. Își cer banii înapoi Amintim că în momentul în care s-a început urmărirea penală, toți cei 39 de polițiști implicați în caz au fost suspendați din funcții. Ei au fost acuzați de comiterea infracțiunilor de luare de mită și dare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu, folosirea în orice mod direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității, permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații și fals intelec-tual. Potrivit Direcției Generale Anticorupție, încă de la începutul lunii februarie 2009, existau indicii de comitere a infracțiunilor menționate mai sus. Urmare a cercetărilor efectuate în perioada februarie - iunie 2009 (în special interceptări și filaje), s-a stabilit că agenții de poliție au încălcat, în mod repetat, atribuțiunile de serviciu, favorizând anumite persoane, prin neaplicarea măsurilor legale la regimul circulației pe drumurile publice, traficându-și influența pe lângă alți colegi, în scopul de a nu fi aplicate sancțiuni unor contravenienți. 11 agenți de rutieră și 3 civili au fost arestați atunci în acest dosar, însă magistrații Curții de Apel au dispus eliberarea lor, constatând totodată nulitatea întregului dosar, inclusiv a probelor și a actelor procesuale și procedurale pe motiv că cercetarea a fost făcută de un organ necompetent. Judecătorii au precizat că urmărirea penală ar fi trebuit efectuată de DNA și nu de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, așa cum s-a și în-tâmplat în fapt. În urma acestei decizii, avocații au cerut reîncadrarea polițiștilor pe vechile funcții și să li se plătească toate drepturile salariale și indemnizațiile de care au fost privați în această perioadă, din momentul în care s-a început urmărirea penală.