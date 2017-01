Cei 11 marinari români de pe nava „Victoria“, capturaţi de piraţii somalezi, au ajuns ieri, în ţară

După mai bine de două luni de coșmar

Cei 11 marinari români de pe nava „Victoria“, capturați de pirații somalezi, au ajuns ieri, în țară

Cei 11 marinari români de pe nava „Victoria” care au fost răpiți, la data de 5 mai, de pirații somalezi, au ajuns, ieri dimineață, pe Aeroportul Otopeni, iar apoi în sânul familiilor. Din fericire, toți sunt teferi și nevătămați. AFP a anunțat, sâmbătă, 18 iulie, că pirații somalezi au eliberat un cargou german din echipajul căruia făceau parte și 11 marinari români. Vasul fusese capturat, îm-preună cu echipajul, pe data de 5 mai, iar pirații somalezi ar fi primit, în schimbul eliberării, o răscumpărare de 1,8 milioane de dolari - echivalentul a 1,3 milioane de euro, așa cum ulterior a confirmat și Ministerul german al Afacerilor Externe. „Am eliberat nava și echipajul noaptea trecută, după ce am primit o răs-cumpărare de 1,8 milioane de dolari. Acum este liberă și a plecat”, ar fi declarat unul dintre liderii grupului de pirați la data de 18 iulie. Nava „Victoria”, sub pavilion Antigua și Bermuda, dar aparținând unui armator german, fusese capturată la 75 de kilometri sud de portul yemenit Al-Mukalla, în timp ce se îndrepta către portul Jeddah din Marea Roșie. Pirații somalezi au mai capturat, de asemenea, o navă germană, „Hansa Stavanger”, cu un echipaj de 24 de persoane, printre care nu se află și români, care nu a fost deocamdată eliberată. Potrivit reprezentanților firmei prin care au plecat marinarii români, cele 11 persoane aflate pe nava „Victoria” „sunt bine și nimeni nu le-a pricinuit vreun rău”. „Chiar astăzi (n.r. - sâmbătă, 18 iulie) am discutat cu comandantul navei, Petru Constantin Tinu, și știu că toți cei 11 navigatori români de la bord sunt bine, sănătoși, atât cât pot să fie după mai mult de două luni de captivitate, și că nimeni nu le-a pricinuit vreun rău. Știu că sunt ușor slăbiți, dar niciunul nu suferă de vreo boală cronică”, a afirmat, în urmă cu o săptămână, managerul firmei de crewing „Kru Maritime”, din Constanța, citat de Agenția HotNews. Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor din România, Adrian Mihălcioiu, declarase, la începutul lunii mai, că nava încărcată cu 10.000 de tone de orez plecase spre India și a fost atacată de pirați în timp ce se afla în culoarul de securitate. Tot potrivit acestuia, majoritatea marinarilor (opt) sunt din Constanța, iar ceilalți din Prahova, Dâmbovița și Galați, și sunt membri de sindicat. Printre marinarii constănțeni care au trăit experiența nedorită de a fi răpiți de pirați s-au aflat și un tată și fiica sa. Hartin Sarchizian este ofițer șef mecanic, iar Ruxandra Sarchizian, de 30 de ani, este ofițer punte. Tânăra s-a aflat la al doilea voiaj pe mare și, din nefericire, nava pe care a fost îmbarcată a căzut pe mâinile piraților.