Ceferiştii constănţeni şi-au chemat în judecată şefii

Ceferiștii constănțeni și-au chemat în judecată șefii

Sindicatul ceferiștilor constănțeni a dat în judecată conducerea Regionalei locale, pentru că oamenii sunt nemulțumiți de faptul că, de trei ani, nu și-au mai primit bonusul ce li se cuvine de ziua ceferistului, care este sărbătorită, în fiecare an, pe data de 23 aprilie. Pe 21 septembrie se va înregistra cel de-al doilea termen de judecată în acest proces. Prima respectivă este stipulată în contractul colectiv de muncă, alături de primele de Crăciun și de Paști, însă personalul din CFR nu a mai primit-o de mai mulți ani. Liderii sindicali au făcut nenumărate memorii la București, cât și conducerii locale, dar doleanțele lor au fost ignorate. Din acest motiv au fost nevoiți să intenteze proces, pentru a-și cere drepturile în fața judecătorilor. Pentru a-i determina să renunțe la acțiunea din instanță, conducerea a decis ca, anul acesta, angajații să primească o mică parte din sumele restante. Numai că oamenii nu au fost mulțumiți cu „rezolvarea" găsită de conducere, sindicatul ceferiștilor decizând să continue acțiunea în instanță. Angajații CFR sunt speriați că dacă lasă această problemă nerezolvată, este posibil ca, în timp, să nu le fie acordate nici celelalte prime din contractul colectiv de muncă. Instanța va hotărî cine are dreptate, vineri, 21 septembrie, când, probabil, va fi soluționat acest conflict al ceferiștilor.