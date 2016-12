CEDO bagă pe gât Năvodariului centrul de deşeuri toxice al italianului Vincentelli

Deși instanțele românești spun că e ilegal

CEDO bagă pe gât Năvodariului centrul de deșeuri toxice al italianului Vincentelli

Moment crucial pentru orașul Năvodari. CEDO obligă administrația locală să emită autorizație de construire pentru ridicarea celebrului centru de deșeuri pentru care primarul Nicolae Matei s-a judecat ani la rând. Decizia magistraților europeni este cu atât mai surprinzătoare cu cât fostul primar Tudorel Calapod se află în închisoare fiindcă a eliberat certificat de urbanism pentru realizarea acestei investiții.Supărare și indignare fără margini, ieri, la Năvodari, după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a dat câștig de cauză italianului care încearcă să ridice, de ani buni de zile, un centru de deșeuri toxice în localitate. Asta deși toate instanțele din România au stabilit că realizarea investiției nu se poate face, iar toate demersurile făcute de investitor în acest sens s-au făcut prin încălcarea legii.Drept urmare, fostul primar Tudorel Calapod a fost condamnat la peste 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu în emiterea certificatului de urbanism pentru realizarea centrului de deșeuri, iar investitorul italian Roberto Vincentelli a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a dat mită pentru autorizarea în mod nelegal a construcției. În aceste condiții, sentința CEDO este nu doar surprinzătoare, dar pune într-o situație inedită actuala administrație locală. Asta deoarece executarea hotărârii CEDO ar duce în mod direct la încălcarea legislației românești.„Este un moment greu pentru Năvodari“Viceprimarul Florin Chelaru a organizat, ieri, o conferință de presă, pentru a arăta cât de delicată este problema, atât pentru el, căruia i se cere semnătura pe o autorizație ilegală, dar mai ales pentru Năvodari și comunitatea locală.„Este un moment foarte greu pentru Năvodari și sper să găsim soluțiile cele mai bune. Am primit acum două zile de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) un document prin care ni se comunică că SC Ecological Center a câștigat procesul intentat statului român la CEDO, iar CEDO ne obligă ca în termen de trei luni de zile să semnăm autorizația de construire a acestui centru de deșeuri. Nu îmi dau seama cum a putut să apere statul român această cauză din moment ce nouă, Primăria Năvodari, din 2012 până în prezent nu ni s-a cerut și nu ni s-a spus nimic. Există o singură adresă în care eram informați că SC Ecological Center a făcut plângere la CEDO și atât. Asta deși noi aveam hârtii în care ară-tam de ce nu s-a semnat autorizația de construire, aveam un referendum care a decis în procent de 98% că la Năvodari nu se poate construi un centru de deșeuri”, a declarat viceprimarul Florin Chelaru.Mai mult, acoperit de hârtii, el a arătat care a fost parcursul acestei povești și de ce nu s-a emis autorizație de construire pentru centrul de deșeuri în cauză.„În 2009-2010, am fost obligați de Curtea de Apel Constanța să semnăm autorizația de construire. Primarul Nicolae Matei nu a semnat, pentru că s-a descoperit că la baza documentelor premergătoare autorizării au stat falsuri grosolane. Matei a făcut atunci plângere penală, dosarul fiind judecat de Tribunalul Constanța. Instanța de judecată a hotărât definitiv și irevocabil pe baza probelor administrate că certificatul de urbanism a fost emis ilegal. Drept urmare, fostul primar Tudorel Calapod a fost condamnat la peste trei ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, iar în momentul acesta se află în penitenciar. Roberto Vincentelli, investitorul italian de la Ecological Center, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru dare de mită. Manuela Ștefania Marinescu, administratorul Ecological Center, a fost con-damnată la șase luni de în-chisoare cu suspendare pentru uz de fals. Mai mult, societatea Ecological Center a fost con-damnată la amendă penală de 7.000 lei pentru uz de fals. Astfel, instanțele de judecată au arătat că documentele care au stat la baza autorizațiilor sunt de natură penală și sunt ilegale. Iar acum, CEDO mă obligă se îmi pun semnătura pe autorizația de construire, deși judecătorii români au decis că ea este ilegală. Ce să fac în situația asta?”, a arătat viceprimarul Florin Chelaru.Pentru a obține o soluție legală la această problemă, viceprimarul Chelaru a anunțat că a depus la Tribunalul Constanța cerere de revizuire și suspendare a hotărârii CEDO.Societatea civilă din Năvodari, prin vocea părintelui Andrei, a anunțat, ieri, că, dacă această situație nu se rezolvă, oamenii vor ieși în stradă pentru a protesta și vor recurge la orice formă de manifest pentru a împiedica construirea centrului de deșeuri.