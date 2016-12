Ceaţa îngreunează traficul pe A2

Ceața îngreunează traficul pe A2

Ştire online publicată Joi, 01 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informează că în această dimineață, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață pe câteva drumuri. Din informațiile disponibile pâna în acest moment, fenomenul este prezent astfel:-pe autostrada A2 București – Cernavodă - vizibilitate sub 100 de metri în zona kilometrilor 15-17 ?i 23-25;-pe autostrada A1 București – Pitești - vizibilitate ceva mai redusa pe alocuri, dar peste 100 de metri;-în județul Ialomița - vizibilitate sub 50 de metri pe DN2, între Sinești și Urziceni;-în județul Giurgiu – vizibilitate de aproximativ 100 de metri;-în partea de sud a județului Prahova, în special pe DN1-Centura de Vest, vizibilitatea scade sub 50 de metri; pe DN1A, în zona Cheia, vizibilitatea este buna, însa pe carosabil s-a depus un strat subțire de zapada, de cel mult un centimetru.Poliția recomandă conducatorilor auto sa adapteze viteza în functie de vizibilitate, sa mareasca distanta în mers, iar atunci când ceata este densa sa foloseasca luminile de ceata împreuna cu cele de întâlnire.