Ceaţa a îngreunat traficul rutier

Ceața a îngreunat traficul rutier

Vineri, ceața a îngreunat traficul rutier pe mai multe artere importante din țară. Pe unele tronsoane din Autostrada București - Constanța s-a semnalat ceață . În județul Constanța, vizibilitatea a fost sub 50 de metri pe DN2A, între localitățile Ovidiu și Mihail Kogălniceanu, și pe DN39, între Constanța și Mangalia, și între localitățile Eforie și Tuzla. Reprezentanții IGPR spun că, pe Autostrada București - Pitești, vizibilitatea a scăzut sub 100 de metri pe tronsonul cuprins între kilometrii 36 și 120, chiar și sub 50 de metri între kilometrii 64 și 94. Polițiștii reamintesc că, potrivit legii, conducătorii auto au obligația de a circula cu o viteză care să nu depășească 30 de kilometri pe oră în interiorul localităților și 50 de kilometri pe oră în afara acestora, când vizibilitatea este mai mică de 100 de metri.