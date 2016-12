Cea mai „proaspătă“ cumetrie din Justiţia de la Constanţa

10

Solutia pe scurt: 1. Respinge excepția nulității raportului de expertiză nr. 128/28.03.2014 efectuat de Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București, ca fiind nefondată. Condamnă pe inculpatul Iacobici Ion la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare și 1 (un) an interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C. pen. din anul 1969, pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzute de art. 18 ind.1 alin.1 și 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit. a C.penal din anul 1969 în referire la art. 76 alin.1 lit. a C.penal din anul 1969, cu aplicarea art. 5 C.penal. În temeiul art. 81 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 NCP, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani, stabilit în condițiile art. 82 Cod penal din 1969. Aplică inculpatului Iacobici Ion pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C. pen. din anul 1969, iar potrivit art. 71 alin. 5 C. pen. din anul 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de 5 (cinci) ani. 2. În temeiul disp. art. 386 Noul Cod de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei reținute în sarcina inculpatei Grigore Iacobici (fostă Fundă) Sonia, din : - infracțiunile reținute în sarcina sa prev. de art. 26 C.penal din anul 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin.1 și 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție în referire la art. 290 C.penal din anul 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal din anul 1969, în - infracțiunea prevăzută de art. 26 C.penal din anul 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin.1 și 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art. 5 C.penal. Condamnă pe inculpata Grigore Iacobici (fostă Fundă) Sonia la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare și 1 (un) an interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C. pen. din anul 1969, pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzute de art. 26 C.penal din anul 1969 raportat la art. 18 ind.1 alin.1 și 3 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit. a C.penal din anul 1969 în referire la art. 76 alin.1 lit. a C.penal din anul 1969, cu aplicarea art. 5 C.penal. În temeiul art. 81 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 NCP, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani, stabilit în condițiile art. 82 Cod penal din 1969. Aplică inculpatului Grigore Iacobici (fostă Fundă) Sonia pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și lit. b C. pen. din anul 1969, iar potrivit art. 71 alin. 5 C. pen. din anul 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 19, art. 25 și 397 din Noul Cod de procedura penala, în referire la art. 998 și art. 999, art. 1000 alin. 3 din Codul Civil, instanța admite acțiunea civilă și obligă în solidar pe inculpații Grigore Iacobici (fostă Fundă) Sonia și Iacobici Ion și pe inculpatul Iacobici Ion în solidar și cu partea responsabilă civilmente Întreprinderea Individuală Iacobici Ion la plata, către partea civilă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale- Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, a sumei de 1.999.451,01 lei cu titlu de daune materiale. În temeiul disp. art. 404 alin. 4 lit. c C. pr.penală, art. 20 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 249 Cod procedură penală menține măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanța nr. 65/P/2011 din data de 13.12.2011 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția Națională Anticorupție Serviciul Teritorial Constanța, asupra bunurilor mobile aparținând părții responsabile civilmente Întreprinderea Individuală Iacobici Ion și asupra imobilelor aparținând inculpatului Iacobici Ion, până la concurența sumei de 1.999.451,01 lei. În temeiul disp. art. 25 alin. 3 C. pr.penală, dispune desființarea înscrisului sub semnătură privată intitulat contract de prestări servicii nr. 38 încheiat la data de 01.02.2008 între P.F.A. Iacobici Ion și SC Grup Millenium Security One SRL Constanța, având în vedere că acest înscris este fals. În baza 274 alin. 2 și alin. 3 Cod de procedură penală, obligă pe inculpata Grigore Iacobici (fostă Fundă) Sonia, și pe inculpatul Iacobici Ion în solidar cu partea responsabilă civilmente Întreprinderea Individuală Iacobici Ion la plata a câte 2.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 2000 lei, aferente fazei de urmărire penală).

