Cea mai mare şcoală de şoferi din Constanţa acuză ARR de abuz

Cea mai mare școală de șoferi din Constanța acuză ARR de abuz

Administratorul celei mai mari școli de șoferi din județ, DIA Auto, acuză Autoritatea Rutieră Română, agenția Constanța, de abuz și de urmărirea unor interese personale ale angajaților instituției. Niculae Dicu, patronul școlii de șoferi și a centrului de formare profesională DIA Auto, cea mai mare societate de acest gen din județ, spune că doi inspectori ai ARR Constanța au descins vineri la sediul societății cu intenția clară de a-i speria clienții. „Vineri, trebuia să susțină examenul 21 de cursanți pentru obținerea atestatului profesional pentru taximetriști. Oamenii s-au prezentat la testare cu buletinul și permisul de conducere, așa cum cere legea. Numai că de la ARR Constanța au venit doi inspectori, Silviu Ioniță și Ion Alexandrescu, care în loc să dea testele s-au apucat să controleze dosarele cursanților. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Toate dosarele se verifică de către București. Ei au luat însă toate actele și s-au pus pe scotocit. Domnii inspectori au venit trimiși de șeful agenției, Gabriel Iordache, nu în scopul examinării, așa cum era prevăzut, ci de a verifica dosarele și de a crea dezordine. După aproximativ 75 de minute de verificări, cei doi au ajuns la concluzia că niciunul dintre cei prezenți nu întruneau condițiile pentru a fi examinați. În acel moment, i-am rugat pe cursanți să părăsească sala de examen și să îi lase pe inspectori să scotocească în continuare. Până la urmă, angajații ARR au plecat fără să mai spună nimic. Nici ce nereguli au găsit, nici dacă mai dăm și când examenul”, a declarat Niculae Dicu într-o adre-să trimisă atât la ARR Constanța, cât și la conducerea centrală a instituției. „Inspectorii fac lobby pentru anumite centre“ Patronul DIA Auto susține că cei doi inspectori nu aveau competență în a verifica dosarele cursanților, acuzând că acțiunea a fost comandată pentru a-l discredita în fața clienților. „Am vorbit la București și cei de acolo mi-au comunicat că ARR Constanța nu poate verifica dosarele. Centrele de formare profesională au fost aprobate de la centru și numai cei de acolo ne pot controla. De două ori pe an, vin mai mulți inspectori de la București care verifică toate dosarele. În rest, cei de aici nu pot decât să organizeze și să susțină testările. Așadar, ce au făcut cei de la ARR Constanța a fost un abuz. Sunt singurul care nu are nicio relație de colaborare cu ARR, așa că au vrut să îmi dea în cap. Până nu demult, toate celelalte centre de formare și atestare profesională aveau birourile chiar în sediul ARR. Plăteau chirie, iar în spatele lor se aflau mereu angajați ai ARR. Venea omul la Autoritatea Rutieră să afle ce trebuie să facă pentru a deveni taximetrist spre exemplu, iar secretara de acolo îl lua de mână și îl ducea în biroul alăturat, unde își avea sediul un centru de formare”, spune Niculae Dicu. Într-o adresă trimisă Ministerului Transporturilor, reprezentantul DIA Auto solicită un control la ARR Constanța pentru a verifica aspectele sesizate mai sus. „La sediul nou în care s-a mutat ARR Constanța au apărut barăci tip butic unde se fac înscrieri pentru centrele de formare profesională. De asemenea, unii angajați fac lobby pentru anumite centre, cel mai vizat fiind cel al domnului Elluchian Măgărdici, fost angajat, până nu demult, al ARR. Vă rog să luați măsurile ce se impun”, a precizat Dicu. Inspectorii au fost „foarte conștiincioși“ De partea cealaltă, Gabriel Iordache, șeful agenției Constanța a ARR, ne-a declarat că întreaga acțiune de control a fost legală și bine fundamentată. „Cei doi inspectori și-au făcut treaba exact așa cum trebuia. Au fost foarte conștiincioși și au verificat toate dosarele pentru că existau suspiciuni privind adeverințele care atestau că cei 21 de elevi au urmat cursurile. Au făcut cercetări amănunțite și au constatat că din cei 21 de cursanți doar șapte erau în regulă. Însă nici aceia nu au mai susținut examenul. Dacă își vor reface dosarele și totul va fi în regulă, toți cursanții vor susține testul săptămâna viitoare”, a declarat șeful ARR Constanța. În ceea ce privește acuzațiile că inspectorii ARR au interese să promoveze anumite centre de formare profesională, Gabriel Iordache a fost franc și concis: „Interese sunt peste tot, însă nici eu și nici cei doi inspectori nu avem niciun interes la centrele de formare profesionale. Tocmai de aceea ne-am și mutat din vechiul sediu, unde multe centre își aveau acolo birouri. În noul sediu nu mai e nimeni în afară de ARR. Așadar, precizez că nu am niciun interes decât acela de a controla când am suspiciuni că ceva nu este în regulă”, a declarat șeful ARR Constanța.