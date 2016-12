Ce voia să se facă şeful Poliţiei Constanţa când era copil?

Ce voia să se facă șeful Poliției Constanța când era copil?

Șeful Poliției Constanța, comisar șef Valentin Burlacu, a cochetat, în adolescență, cu ideea de a fi jurnalist. Numai că dorința de a fi polițist a învins, în cele din urmă, ideea de a fi formator de opinie, preferând să urmeze cursurile Școlii militare. El recunoaște că pasiunea sa, pescuitul, a devenit o amintire odată cu preluarea comezii Poliției de la malul mării. Vă prezentăm în continuare un interviu fulger în care comisarul șef Valentin Burlacu ne vorbește despre hobby-uri, despre cartea preferată, dar și despre locurile în care i-ar plăcea să-și petreacă vacanțele. - Care sunt hobby-urile dvs.? - Pescuitul. Dar, de când am venit la Constanța, nu am mai pescuit. Nu am avut timp. Am fost prezent, inclusiv sâmbăta și duminica, la muncă. Am lipsit opt zile, că am fost în concediu programat, dar în cele opt zile am fost sunat, în medie, de 100 de ori pe zi. Prefer să nu mai plec în concediu! - Ce vroiați să vă faceți atunci când erați copil?- Polițist sau jurnalist. Am cochetat și cu ideea de a fi jurnalist. Când am terminat liceul, abia apăruse Facultatea de Jurnalism, a fost o idee, dar am renunțat. Dorința de a fi polițist a fost mai mare. - Ce carte v-a plăcut cel mai mult?- „Cel mai iubit dintre pământeni”. - Care este profilul pe care vi-l faceți dvs și care este profilul pe care credeți că vi-l fac cei din jur?- Nu știu, expansiv, comu-nicativ și, îmi place să cred, profesionist. Cei din jur: comunicativ sigur, profesionist… Cred că am avantajul că am venit după predecesori care nu aveau un exercițiu foarte mare și o experiență prea mare în Poliție. Mi-aș dori să fiu catalogat drept profesionist. - Există un loc în lume în care v-ar plăcea în mod deosebit să vă petreceți vacanța? - La cabana Trei brazi sau Mogoșa, din Maramureș. Acolo este un munte care se înalță dintr-un lac, priveliștea este extraordinară. Se află la 20 de kilometri de Baia Mare. De străinătate nu pot spune. Am fost în Italia și Olanda, dar legat doar de serviciu.