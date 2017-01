Ce trebuie să știți despre PETARDE și ARTIFICII

Pentru a petrece Revelionul în liniște, fără evenimente neplăcute, Poliția Română recomandă să folosiți cu multă atenție articolele pirotehnice, pentru a evita producerea unor incendii nedorite ori vătămări corporale.Din dispoziția șefului Poliției Române, chestor general de poliție Petre Tobă, la nivel național se desfășoară acțiunea „FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalității operațiunilor cu articole pirotehnice desfășurate de persoanele fizice și juridice. Sunt efectuate controale la societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice dar și activități specifice structurilor de ordine publică în zona piețelor, târgurilor sau centrelor comerciale.Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile și periculoase. Folosirea lor necesită control și supraveghere, dar și responsabilitate sporită în ceea ce ține de respectarea condițiilor esențiale de securitate.Produsele obținute în rezultatul arderii acestora pot influența dăunător mediul ambiant. Înainte de a folosi produsele pirotehnice, studiați atent instrucțiunile și măsurile de securitate indicate pe ambalajul produsului."Recomandăm părinților să supravegheze copiii cu atenție, deoarece aceștia pot fi expuși incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzătoare a obiectelor de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Pentru a putea deține, comercializa, transporta și folosi articole pirotehnice, persoanele juridice trebuie să dețină autorizație pentru aceste operațiuni, din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă și Inspectoratului de Poliție Județean pe raza cărora își desfășoară activitatea. Cantitățile de articole pirotehnice pot fi depozitate în ambalajul original sau în unitatea cea mai mică a furnizorului, în spații de depozitare amenajate pe baza documentației tehnice avizate de I.T.M., pe autorizație fiind trecută cantitatea care poate fi depozitată în vederea comercializării. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declarație de conformitate pentru fiecare produs. Articolele pirotehnice trebuie să conțină marcaje de conformitate potrivit normelor Comunității Europene și să fie etichetate individual sau pe ambalaje (atunci când sunt mici), în mod vizibil, lizibil și în limba română", au precizat reprezentanții Poliției Române.Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situații:- între orele 24.00 și 06.00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;- la o distanță mai mică de 50 metri de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 metri față de cele cu peste 4 niveluri;- la o distanță mai mică de 500 metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;- în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;- pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoane;- la o distanță mai mică de 500 metri de păduri.CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE ARTICOLELE PIROTEHNICE:Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:a) categoria 1 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut, cu un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse;b) categoria 2, 3 și 4 - articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în exterior și exclusiv de către pirotehnicieni;Din motive de ordine, securitate, siguranță publică și pentru protecția mediului se interzice deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 și 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 și T2) și a altor articole pirotehnice din categoria P2. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.În categoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracție foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: Steluțe; Lumânări scânteietoare; Jerbe cu scântei; Minifacle; Minisori; Inele de foc; Sateliți etc.).Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an. Mai trebuie menționat faptul că, articolele pirotehnice din categoriile 1 și P1 comercializate către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 16 ani, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an.