Ce trebuie să ştii pentru a avea o maşină cu geamuri fumurii

2

xx

Pai domnu' Alex, sa-ti explic...eu am folii pe spate, omologate, montate de Onyo, transparenta 33%, civilizate, montate cu scopul precis de a securiza geamul suplimentar in caz de accident si de a obtine astfel un filtru de lumina suplimentar prin efectul heliomat pe care i-l ofera acestea...se schimba transparenta foliei in functie de natura si intensitatea liminii..au o transparenta foarte marita noaptea la lumina de stalp artificiala si aproape opace pe timp de zi la soare...am uitat sa-ti spun si ca in spate stau doi copii, in scaune speciale chico, cu centuri in 5 puncte, ca la soferii de curse...un copil tinut in spate in soare, suporta o mare tortura, mai ales la drum lung, mai ales vara...asa ca in cazul meu e necesitate, nu fita...si mai sunt cei care umbla cu cate o curva in spate si nu vor sa fie vazuti de cunoscuti..atunci schimbam registrul...SA FIE RESPECTATA LEGEA, ASA E CEL MAI CORECT