Ce trebuie să faci pentru a nu te trezi cu maşina furată

1

Blestem hotii!

Pedepsirea la nivel maxim a hotilor si talharilor si asigurarea unui trai dur in puscarii pentru acestia ar fi inca o metoda de descurajare a infractorilor. Cu iluminatul strazilor in Romania, in secolul nostru, e greu! De exemplu intre Mangalia si Constanta drumurile sunt la fel de illuminate ca in ultimii ani ai lui Ceausescu,orasul Mangalia este parca mereu in camuflaj impotriva atacurilor aeriene.Constanta totusi sta mai bine,dar si aici ar mai fi destul de imbunatatit.Probleme mare mai este si cu faptul ca hotii au client la fel de nocivi ca ei! Cine cumpara de la hoti este mai ticalos decat hotii,pentru ca nu-si asuma decat plata bunurilor ,stiind de unde provin. Cine cumpara piese auto de la hoti,sa aiba parte de schilodiri pe viata in accidente cumplite,sa nu moara ci sa traiasca in chinuri!