Ce trebuie să faceţi pentru a nu fi tâlhăriţi

1

unde esti tu tepes doamne!

MESAJ CATRE POLITIA ROMANA recte POLITIA MUNICIPIULUI CONSATNTA: Sa va fie rusine talharilor ca sunteti mai rai de cat talharii. Pai nu va e rusine sa ii puneti pe scribacii astia sa editeze articole despre cum sa se apere populatia de talhari? Voi de ce mama dracului mai sunteti platiti din banii contribuabililor? Sau va e frica sa va bagati cu talharii? Sau va crescut burta atat de mare ca va sufocati si doar daca trebuie sa va dati cururile jos din masina? Nu i asa, pai cu masina politiei va faceti cumparaturile va lyuati copii de la scoala si va duceti soacra la doctor . Sau nu am dreptate. eh?Si nu mai veniti cu scuze penibile cum ca nu aveti suficient personal , benzina in rezervor sau mai stiu eu ce alte rahaturi pe care le puneti drept scuza. Daca ati ales meseria de politist faceti .va dracului treaba cu sau fara resurse suficiente ca se presupune ca va dedicati viata in scopul apararii legii si ordinii si spre binele si confortul cetateanului. Meseria dse politist nu se face daor ca sa aveti uniforma gratis ( apropo , este impotriva eticii sa iesiti la cumparaturi sau sa va faceti comisioane personale in timpul serviciului sau dupa program purtand uniforma sau alte insemne specifice, pe voi cine va sanctioneaza?! ), revin, sa aveti bani bani alocati de la stat pt chirie bonuri de benzina , etc etc. Daca este atat de grea si de periculoasa meseria de politist lasati .va dracului de ea si faceti.va strungari sau orice altceva pt care sunteti pregatiti sau care va permite nivelul coeficientului de inteligenta sa practicati. NERUSINATILOR!!!!Si daca vreunul dintre voi citeste acest articol si textul pare prea dificil pt nivelul vostru de intelegere va sugerez sa consulati D.E.X-ul sau mai pe intelesul vostru dictionarul explicativ al limbii romane. Si daca nici asa nu merge rugati unul dintre scribacii de la ziar sa va faca un rezumat, nu ca ra fi mai destepti dar macar au practica folosirii dex-ului. RUSINE SA VA FIE!