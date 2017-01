Ce trebuie să faceţi pentru a nu fi tâlhăriţi

1

Desfiintati miltienii

Nu-i mai bine ca in locurile neluminate sa fie politisti / jandarmi pregatiti sa actioneze ? Ne-am saturat de sfaturi si pliante cum sa ne aparam de hoti pe care ni le dau politistii saule publica ziarele... La ce dracu mai trebuie sa fie platiti atatia politisti / jandarmi / politie locala , daca tot noi cetatenii trebuie sa ne aparam ?!? Tot timpul se plang ca nu au combustibil pentru masini, dar personal am vazut un VW Passat break de la rutiera condus de un subofiter , cum lasa copilul la scoala iar apoi si-a continuat drumul cu o femeie alaturi , probabil sa o duca la serviciu. Am vazut in strainatate cum politisti de la circulatie actionau pentru gonirea unor cersetori (sigur erau tzigani de la noi!) , pe cand la noi , pe cei de la rutiera ii intereseaza numai sa faca bani negrii din meseria de politist - trec prin zone ale orasului unde sunt clare incalcari ale legii (vanzari tigari/schimb valutar ilegal/comert stradal neautorizat/etc...), ca voda prin loboda. Si asta pleaca de la filfizonul acela de Dancu , tinut in functie in ciuda atator evenimente rutiere grave in judetul si orasul Constanta !!!