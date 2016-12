Ce trebuie să faceţi pentru a avea sărbători liniştite şi fericite

Pe principiul: „Paza bună trece primejdia rea”

Ce trebuie să faceți pentru a avea sărbători liniștite și fericite

Ştire online publicată Miercuri, 30 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a avea sărbători liniștite și lipsite de evenimente neplăcute, autoritățile constănțene vin în întâmpinarea dvs. cu o serie de sfaturi care pot fi extrem de utile. De fiecare dată, momentul trecerii dintre ani se soldează, din păcate, și cu situații tragice, fie pierderi de vieți omenești (în accidente, scandaluri ori altercații spontane, de cele mai multe ori pe fondul consumului excesiv de băuturi alcoolice), rănirea unor copii sau oameni în toată firea din cauza utilizării necorespunzătoare a artificiilor ori cu pierderi materiale însemnate (case distruse de incendii ori explozii). Dacă vom respecta cu toții o serie de recomandări ale oamenilor legii sau specialiștilor avem toate șansele ca astfel de evenimente să fie preîntâmpinate. Cum să vă feriți de incendii? Pentru diminuarea riscului de incendiu în perioada imediat următoare, specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobro-gea” al județului Constanța recomandă respectarea următoarelor măsuri: - nu utilizați artificiile, petardele, rachetele și alte mijloace pirotehnice în încăperi și spații închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc și pe terase. Astfel de activități se vor desfășura în strictă conformitate cu legislația în vigoare, în aer liber, la distanțe de siguranță față de oameni, clădiri, arbori și autovehicule - nu permiteți copiilor utilizarea unor asemenea mijloace pirotehnice - nu parcați autovehiculele în locuri care să blocheze sau să îngreuneze accesul autospecialelor de intervenție ale serviciilor pentru situații de urgență - verificați instalațiile electrice pentru evitarea suprasolicitării și exploatării cu improvizații - în cazul petrecerii Revelionului în zone izolate, atât administratorii clădirilor, cât și participanții trebuie să respecte cu strictețe toate regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, în caz contrar ei pot deveni victime sigure - acordați o atenție deosebită utilizării în siguranță a mijloacelor de încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos, prin evitarea supraalimentării sobelor cu sau fără acumulare de căldură, prin asigurarea supravegherii permanente și neamplasarea acestora în zonele de circulație. Se interzice așezarea mobilierului (scaune, mese, bagaje etc.) și uscarea hainelor în imediata vecinătate a acestor mijloace de încălzire - nu amplasați pomul de Crăciun în apropierea perdelelor ori în camera copiilor - nu utilizați instalații de iluminat ornamental cu defecțiuni sau improvizații - verificați menținerea liberă a căilor de acces, intervenție și evacuare în și din clădirile de turism, agrement și alimentație publică, precum și în alte spații amenajate special în care se organizează petrecerea Revelionului și mar-carea corespunzătoare a acestora, asigurând cunoașterea lor de către participanți - asigurarea informării operative a utilizatorilor construcțiilor cu destinația de cazare, alimentație publică, cult religios despre modul de acțiune în cazul producerii unui eventual incendiu, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte - la părăsirea locuinței asigurați-vă că nu ați lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune și corpuri de iluminat aprinse - în spațiile de cazare din unitățile de turism și cele de ocrotire a sănătății, nu utilizați și nu permiteți utilizarea de mijloace de încălzit improvizate. Polițiștii vă sfătuiesc l Atunci când un necunoscut pretinde că reprezintă o societate comercială, o instituție prestatoare de servicii sau o autoritate publică locală (gaze, apă, telefoane, deratizare, primărie, consiliul local ș.a.), solicitați și verificați cu atenție legitimația de serviciu, înainte de a-i permite accesul în locuință. Un astfel de act trebuie să prezinte viza periodică, să nu aibă modificări sau ștersături, iar liniile ștampilei de pe fotografie să coincidă cu liniile ștampilei de pe fila pe care este lipită. Nu acceptați prezentarea formală a legitimațiilor, iar dacă persoana devine grăbită sau agitată (ceva nu este în regulă!), solicitați sprijinul vecinilor și rețineți cât mai multe semnalmente ale celui în cauză pentru a le comunica organelor abilitate l Nu spuneți la prea multă lume dacă urmează să plecați de Revelion de acasă, deoarece infractorii sunt pe fază la astfel de informații l Acordați maximă atenție persoanelor străine, care sună la ușa dvs. sau pe care le introduceți în casă, convingeți-vă despre bunele lor intenții l Nu va lăsați impresionați de ținuta elegantă a unor persoane care încearcă să vă înșele vigilența, părând să fie oameni serioși l Nu tolerați prezența în preajma imobilelor unde locuiți a cerșetorilor, vânzătorilor ambulanți, vagabonzilor, a tuturor persoanelor care au o înfățișare și un comportament suspect, întrucât aceste persoane pot fi potențiali infractori l Memorați orice amănunt suspect și rețineți semnalmentele persoanelor dubioase. l Obișnuiți copiii și persoanele în vârstă să nu deschidă ușa nimănui l Depozitați obiectele de valoare, banii într-un loc sigur (seif, cutie metalică) l Evitați să oferiți persoanelor necunoscute relații despre vecinii dumneavoastră, în special informații referitoare la ocupația, programul de lucru și starea materială a acestora. l Manifestați prudență față de necunoscuții care sună la ușă invocând diverse pretexte (comercianți ambulanți, persoane care solicită să dea un telefon urgent sau cer un pahar cu apă, etc.). Riscați astfel să cumpărați produse contrafăcute sau să facilitați unor infractori periculoși accesul în locuința dumneavoastră. Recomandări pentru șoferi de Revelion Pentru constănțenii care își vor petrece sfârșitul de an la munte și intenționează să se deplaseze spre destinație cu autoturismele, polițiștii au câteva recomandări. Deoarece se preconizează o creștere semnificativă a valorilor de trafic, în special pe rutele Brașov - București, Valea Prahovei, Valea Oltului - Râmnicu Vâlcea - Pitești - București, Alexandria - București și Autostrada Soarelui, a fost suplimentat numărul polițiștilor pe tronsoanele și în punctele predispuse la ambuteiaje, în vederea fluidizării circulației și a prevenirii evenimentelor rutiere. De asemenea, au fost stabilite trasee alternative de deplasare, care vor fi folosite în momentul în care se constată aglomerarea rutei principale. Dinspre Brașov și stațiunile montane de pe DN1, conducătorii auto vor fi îndrumați să folosească și următoarele rute către București: 1) DN1A Brașov - Săcele - Cheia - Vălenii de Munte - Centura de Est a municipiului Ploiești - București; se recomandă ca această rută să fie folosită și de către cei care pleacă din Predeal sau chiar din Azuga, de pe DN1; 2) DN1 Brașov - Sinaia - DN71 Sinaia - Fieni - Târgoviște - București; 3) DN1 Brașov - Sinaia - Centura de Vest a municipiului Ploiești - DN1A Ploiești - Buftea - București. Pentru o călătorie în siguranță, șoferii sunt rugați: să plece din timp la drum; să evite depășirile când se deplasează în coloană; să determine toți ocupanții autoturismului să poarte centuri; când vă deplasați în coloană, evitați să depășiți. Această manevră nu vă scurtează semnificativ timpul de deplasare, însă poate pune vieți în pericol; determinați toți ocupanții autovehiculului pe care îl conduceți să-și cupleze centura de siguranță; adaptați permanent viteza la condițiile de drum (ceață, carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei); folosiți corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare, cât și cel de climatizare și dezaburire, pentru a vedea și a putea fi văzuți în trafic. Polițiștii mai recomandă folosirea luminilor de întâlnire și pe timpul zilei pe toate categoriile de drumuri și a celor de ceață în condiții de ceață densă; păstrați în mers o distanță suficientă pentru a putea opri în condiții de siguranță.