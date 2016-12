Ce ţepe aţi luat de la societăţile de asigurări auto? Service-urile cer măsuri drastice

Ce țepe ați luat de la societățile de asigurări auto? Service-urile cer măsuri drastice

În prezent, când mergi să închei o poliță de asigurare habar nu ai despre numărul de reclamații pe care firma de asigurări îl are. Acest lucru s-ar putea schimba, noi reguli fiind propuse în acest sens. Cu alte cuvinte, asiguratorii ar putea fi obligați să menționeze în mai multe documente câte reclamații au și să le aducă la cunoștință asiguraților. De asemenea, asiguratorii ar putea fi amendați în funcție de câte reclamații au.Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) a transmis către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) un set de propuneri pentru modificarea mai multor proceduri pe care le efectuează asiguratorii. Astfel, service-urile auto propun ca rubrica de „Reclamații petenți” să aibă un caracter permanent pe prima pagină a site-ului societății de asigurare, care să cuprindă situația actuală a reclamațiilor înregistrate în ultimele trei luni și istoricul din ultimele 12 luni.„Noi am pornit de la problemele pe care ni le-au sesizat clienții noștri, probleme de care s-au lovit aceștia. Până la urmă, problemele cu care se confruntă clienții noștri sunt implicit problemele service-urilor, pentru că ele sunt ultima verigă, să zicem, în lanțul despăgubirilor. Dacă clientul are o problemă, desigur că nici service-ul nu mai primește despăgubirea. Am venit cu mai multe propuneri care din punctul nostru de vedere ar rezolva o mare parte a nivelului de satisfacție al clienților, mai ales în acest moment, în care nivelul de încredere al clienților este foarte scăzut”, a declarat, pentru Cuget Liber, Cristian Muntean, președintele ASSAI.Verificarea nu este valabilă fără înștiințare!În propunerile ASSAI se stipulează și faptul că persoanele care cumpără o poliță de asigurări RCA și/sau CASCO trebuie să fie informați cu privire la câte reclamații a înregistrat societatea de asigurări. Mai exact, în momentul în care clientul cumpără polița, acesta trebuie să semneze de luare la cunoștință a unui document, care conține numărul de reclamații din ultimele 12 luni.Fără aplicarea semnăturii clientului în cele două rubrici ale documentelor, polița de asigurare nu va fi valabilă.Amenzi usturătoare sau licența retrasăDe asemenea, service-urile auto propun ca asiguratorii să fie sancționați în funcție de numărul de reclamații întemeiate pe care aceștia îl au. De exemplu, între 51 și 150 de reclamații, asiguratorii ar putea scoate din buzunare nu mai puțin de 20.000 euro. Cu cât reclamațiile cresc, cu atât suma este mai mare. Propunerea este ca între 301 și 500 de reclamații, amenda să fie de 70.000 euro. Pentru un număr de peste 500 de reclamații pe lună, societățile ar putea avea licența retrasă pentru 30 de zile.Dacă abaterile se vor repeta trei luni consecutive, atunci acest lucru ar trebui să atragă după sine o sancțiune suplimentară aferentă unei categorii superioare de sancțiuni, considerând că societatea nu a luat măsuri de corectare a acestor fapte.„La o sancționare timp de trei luni în clasa 1, în care societatea a primit trei avertismente, aceasta să primească și o sancțiune suplimentară aferentă clasei a 2-a, respectiv, amenda de 20.000 euro”, se arată în documentul ASSAI.Să-și asume răspunderea!Totodată, service-urile auto susțin că ASF ar trebui să își asume răspunderea și pentru polițele de asigurare facultativă, având în vedere că, în prezent, pentru reclamațiile privind polițele de asigurare facultativă înaintate de petenți către ASF, instituția își declină competența răspunderii sub pretextul existenței unui „contract între părți” asupra căruia nu poate interveni și îi sugerează reclamantului să se adreseze instanțelor de judecată pentru rezolvarea situației reclamate. Dat fiind că durata medie de soluționare a acțiunilor în unitățile de instanță este de peste trei ani, asigurații prejudiciați/abuzați de firmele de asigurări renunță la un astfel de demers.Mai mult decât atât, termenul de răs-puns pentru rezolvarea petițiilor ar trebui să nu depășească 30 de zile și să nu poată fi prelungit.„Numărul de reclamații înregistrate la ASF ar trebui să fie contorizat și afișat în permanență pentru fiecare asigurator în parte”, spun reprezentanții service-urilor.