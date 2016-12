„Ce te priveşte pe tine ce fac, ştiu să înot!“ Zeci de turişti au murit înecaţi vara aceasta pe litoral

3

AVERISMENT

Pentru cei care citesc articolul si spera sa afle ceva in plus: sa inoti bine inseamna sa stii si cand sa intri in apa sa inoti si pana unde sa inoti. Asta este o deprindere care nu prea se transfera de la apa marii de la un loc la altul, de la un golf la altul de la o mare alta si nu se capata in trei zile de weekend. Stegulete sunt bune dar nu suficiente. Iar procentul celor care intra sa inoate fara sa stie pana unde este sanatos sa o faca este cam acelasi, cei care au vazut prima data marea sunt incurajati la de "expertii" turismului si distractiei fara limite in cu totul alta directie decat cea a cumpatarii. In plus atmosfera creata pe plajile romanesti ale Marii Negre este una degradanta, de indobitocire cu patuturi aliniate, manele la max, poteci de lemn, bautura cat cuprinde, scutere care sa iti ia capul in viteza, cam ce ii place tembelului ca sa lase toti banii repede si sa plece sa faca loc altuia sa plece si el cu buzunarele golite sau in cazul cel mai rau, in sicriu dupa ce s-a inecat. Ca sa invete omul sa fie responsabil cu viata lui ar fi foarte potrivit sa primeasca de cum intra pe plaja toate averistmentele posibile, sa ii intre bine in cap ca nu pozele saltimbancului primar suit pe care alegorice il vor salva de la inec. Ce-ar fi ca in fiecare an sa fie dati fluturasi care sa averizeze cate persoane s-au inecat in anul anterior? Poate ar fi si ceva ma libere plajele care sunt an de an un loc din e in ce mai imposibil. Responsabilitatea inecurilor apartine moral si celor care vor sa castige din ce in ce mai mult, indiferent de metoda.