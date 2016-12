Ce suferinţe a lăsat în urmă fosta „Energia“

Ce suferințe a lăsat în urmă fosta „Energia“

Săptămâna trecută, vă prezentam în ce stare jalnică a ajuns SC Energia SA, una dintre afacerile profitabile ale județului Constanța: halele unde cândva se produceau anvelope, curele sau matrițe pentru industria maselor plastice, lăsate în paragină, utilajele de miliarde de lei vechi, furate pe bucăți, birourile și computerele distruse de borfași.„Dacă foștii angajați ar vedea ce a rămas din această întreprindere, li s-ar rupe inima de durere”, ne spunea, la acea dată, unul dintre agenții de poliție de la Secția 4 care ne-a însoțit în vizita prin fosta unitate. Și nu s-a înșelat.Mai mulți foști angajați ne-au contactat după ce au citit reportajul din ziarul „Cuget Liber”, pentru a-și exprima indignarea. Au lucrat câteva decenii în această societate, și-au pus în pericol sănătatea, pentru ca acum toată sudoarea frunții lor să fie lăsată pradă hoților. Supărarea lor este cu atât mai mare cu cât, de patru ani, de când s-a închis firma, bat pe la ușile instituțiilor de stat să obțină o adeverință pentru a putea ieși la pensie.„Mi-a făcut rău când am văzut ce se întâmplă la Energia“„Am fost ingineră la această societate și mi-a făcut mult rău când am văzut ce se întâmplă, acum, acolo (n.r. - în fostul sediu al firmei, lăsat în prezent în paragină). La un moment dat, chiar glumeam, între colegi, că aveam mai multe calculatoare decât angajați. Și au ajuns să fie distruse. Erau utilaje care nici nu au apucat să fie folosite și au fost dezmembrate de hoți. Este o situație foarte urâtă…”, și-a mărturisit indignarea Felicia Bucur, unul dintre foștii angajați care ne-au contactat.Cea mai mare problemă a lor este însă faptul că și acum, la patru ani de la închiderea firmei, încă nu reușesc să obțină încadrarea corespunzătoare în grupa de muncă, pentru anii lucrați la SC Energia, pentru a primi o pensie decentă.„Sunt sute de colegi care au nevoie de o adeverință cu încadrarea în grupa a II-a și nu au de unde să o obțină, fiind purtați pe drumuri. De la Casa de Pensii au fost trimiși la lichidatorul judiciar, care a ridicat din umeri. Toată lumea îi trimite în instanță, să se judece, dar avocații costă și cum pot să-i plătească cei care au pensii de câteva sute de lei?”, a continuat fosta angajată.De altfel, anul trecut, o parte dintre angajați au mers la instanță, în momentul în care se desfășura un termen din dosarul privind insolvența firmei, pentru a găsi răspunsuri. Nici atunci nu au găsit decât ridicări din umeri…„Aș vrea să-i ajut, dar nu pot!“Am luat legătura cu lichidatorul judiciar al SC Energia SA, Cristina Tudoruș, care ne-a mărturisit că, oricât de mult ar dori să-i ajute pe foștii angajați, nu are cum.„Oamenii au venit și la mine, m-au rugat să le dau adeverințele, m-au amenințat… Aș vrea să-i ajut, dar nu pot. Eu nu mai am calitatea de administrator judiciar, căci hotărârea prin care am fost numită a fost casată de Curtea de Apel Constanța”, a subliniat specialistul.În aceste condiții, normal ar fi ca oamenii să-și îndrepte pașii spre administratorii statutari ai firmei pentru a primi adeverințele pentru pensionare. Mai precis, către economista Daniela Cadariu. Dar nici aceasta nu mai are dreptul legal să le elibereze adeverințele, căci mandatul său a expirat în vara lui 2012.Următorii pe listă sunt acționarii, dar și aici este o problemă: acționarul principal, Rășcanu, un cetățean român stabilit în Elveția, cel care deține aproximativ 95% din acțiuni, nu este de găsit. De altfel, se pare că nici fostul său avocat nu mai are nicio dată de contact pentru el, spun cei care au încercat să dea de el astfel. De altfel, nici arhivele firmei nu se știe cu exactitate unde sunt.Instanța de judecată, singura soluție…Drept pentru care, singura posibilitate pentru oameni de a obține actele necesare și, în consecință, pensii mai mari, este instanța de judecată. De altfel, o parte dintre angajați au luat deja această cale și unii au avut și câștig de cauză.„Avem colegi care au obținut gradul în instanță, dar nu este drept. După ani de muncă, să te lupți prin sălile de judecată pentru dreptul tău”, ne-au mai spus foștii angajați.