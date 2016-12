Ce spune „Spaima vitezomanilor” despre Codul Rutier

Agentul șef principal Cristian Zaharia este polițistul care, aflat la volanul unui Audi RS4 sau a unui Audi S4 (cei doi bolizi din dotarea Poliției Rutiere), îi urmărește pe vitezomanii care gonesc pe șoselele constănțene. Șoferii sunt mai „cuminți” decât în anii trecuți, spune omul legii, dar admite că este nevoie de un Cod Rutier cu sancțiuni mai drastice. Poliția Constanța are ac de cojocul șoferilor teribiliști care, odată ajunși pe litoralul românesc, vor să arate ce mașini puternice au! Încă de anul trecut, Serviciul Poliției Rutiere are în dotare doi bolizi, un Audi S4, producție 2005, și un Audi RS4, producție 2008, ce și-au dovedit deja eficiența în urmărirea celor cu mania vitezei. Iar dacă punem la socoteală și faptul că polițistul desemnat să conducă cele două „bijuterii”, agentul șef principal Cristian Zaharia, și-a căpătat renumele de „Pitbull-ul Poliției Rutiere”, „Spaima vedetelor” (amendându-i, printre alții, pe Cornel Penescu, fostul finanțator al FC Argeș, dar și pe cântăreața Andreea Bănică), șansele ca vitezomanii să cadă în plasa rutieriștilor cresc considerabil. Pedepse mai aspre pentru vitezomani Curse nebune pentru prinderea vitezomanilor nu au loc frecvent, a admis polițistul. „Nu am mai avut cazuri precum în anii trecuți, iar șoferii au început să conștientizeze prejudiciile pe care le pot avea, pierderea de vieți, faptul că răspund penal”, a afirmat Cristian Zaharia. Resimte, însă, asemenea colegilor săi, cât de necesară este modificarea Codului Rutier. „În multe puncte trebuie acționat mai ferm”, este de părere omul legii. Un prim aspect punctat de agentul șef principal vizează aplicarea unor pedepse graduale, în funcție de gravitatea faptei. „Nu consider că este corect ca permisul să fie reținut pentru aceeași perioadă și în cazul celor care depășesc viteza legală cu 50 km/oră și în cazul celor care depășesc cu 100 km/oră. Nu mi se pare normal să suporte amândoi aceeași pedeapsă de 90 de zile de suspendare a permisului”, a afirmat polițistul. La fel, se impune creșterea pedepselor în cazul celor care nu respectă legislația la trecerea la nivel cu calea ferată sau care depășesc coloanele de mașini. „Sunt foarte mulți care nu respectă legea privind trecerile la nivel cu calea ferată, trec printre bariere. La fel, este nevoie de măsuri drastice și pentru cei care, în cazul unui eveniment rutier, depășesc coloanele de mașini și se așază în primele rânduri, crezând că astfel vor ajunge mai repede”, a adăugat „Spaima șoferilor”. Șicanările trebuie sancționateDe asemenea, ca polițist care lucrează în stradă și ia contact, zi de zi, cu problemele traficului, agentul șef principal susține necesitatea sancționării șicanărilor. „Trebuie ca polițistul rutier să aibă posibilitatea să ia o măsură de sancționare atunci când un conducător auto îi semnalează o șicanare în trafic. În momentul acesta, legislația nu permite și sunt frecvente situațiile când șoferii ne semnalează că vine din spate autoturismul cu numărul X, al cărui conducător auto i-a bruscat, înjurat etc.”, a subliniat polițistul. Despre modificarea Codului Rutier se tot discută, însă, de câțiva ani. Rămâne de văzut câte dintre propunerilor polițiștilor rutieriști se vor regăsi într-adevăr în forma finală a legii privind circulația rutieră. „Sancțiunea este precum un medicament!” „O sancțiune aplicată are efectul unui medicament. La început este amară, dar apoi își face efectul”, este de părere polițistul Cristian Zaharia. Cea mai recentă situație în care a apelat la caii putere ai unuia dintre bolizii din dotarea Poliției Rutiere a avut loc în aprilie. Agentul conducea Audi-ului RS4 și a urmărit un BMW X6, la volanul căruia era un bucureștean cu permisul suspendat și aflat sub influența băuturilor alcoolice. Șoferul, în vârstă de 36 de ani, a fost oprit inițial pe Autostrada Soarelui, dar a scăpat vigilenței polițiștilor și și-a continuat drumul spre litoral. În județul Constanța, a fost surprins pe DN 22C, pe segmentul Cernavodă - Medgidia, dar a ignorat semnalele oamenilor legii și a apăsat și mai abitir pe accelerație. Intervenția bolidului Poliției Rutiere a fost decisivă, agentul șef principal Zaharia reușind să-l blocheze în trafic în dreptul fostei fabrici de la Lumina.