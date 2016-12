Ce spune şeful Poliţiei Române despre eşecul reprezentat de reorganizarea Poliţiei Rurale

Ce spune șeful Poliției Române despre eșecul reprezentat de reorganizarea Poliției Rurale

Decizia reorganizării structurii Poliției Rurale a fost luată după ce s-a dovedit că desființarea vechilor posturi comunale de poliție a dus la înmulțirea infracțiunilor de la sate. Afirmația îi aparține chestorului Petre Tobă, șeful Poliției Române, aflat la Constanța cu ocazia prezentării bilanțului sezonului estival.„Am făcut o analiză, pe mai multe paliere și am constatat că au fost creșteri în situația operativă. Per total, infracțiunile au crescut cu 6% și, de exemplu, numai furturile de animale au crescut cu 47%. Dar, în același timp, am avut o creștere a cheltuielilor cu 24% - pentru mentenanță, pentru carburant, pentru personal. Dacă aveam o creștere a cheltuielilor însă rezultatele erau foarte bune, poate că spuneam că este o idee care trebuie menținută. Dar deși inițiativa a fost susținută și cu personal și cu finanțare, am înregistrat aceste creșteri”, a explicat chestorul Petre Tobă.Mai mult, și sătenii sunt de părere că este nevoie ca polițiștii să fie mai mult timp prezenți în localități. „A fost realizată și o cercetare, de către un institut de specialitate, pentru a se vedea percepția populației. Iar acestea sunt: 86% spun că un singur polițist la post nu poate rezolva problemele comunității, iar 90% vor mai mulți polițiști în sat, afirmând că prezența și vizibilitatea le oferă un sentiment de siguranță”, a adăugat chestorul de poliție.