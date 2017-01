Ce spune Raed Arafat despre tragedia aviatică din Constanţa

Ce spune Raed Arafat despre tragedia aviatică din Constanța

Ştire online publicată Luni, 15 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat, la Realitatea TV, că apelul de urgență a venit, la dispecerat, la 16.11, la 16.14 echipajele de intervenție fiind deja pe drum, iar la 16.30 fiind ajunse la țărm. Potrivit secretarului de stat, la ora 16.45 "prima victimă era într-una din bărci sub resuscitare"."Aceste informații vin pe parcurs și trebuie verificate. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a venit la dispecerat apelul la 16 și 11, au plecat toate echipajele la ora 16 și 14 erau pe drum deja. După plecare, la 16 și 30 au sosit deja la țărm, la 16.45 era prima victimă era într-una din bărci sub resuscitare. De la Ispectoratul pentru Situații de Ugență am informația că au fost deplasate trei bărci, din care, uneia, într-adevăr, nu i-a pornit motorul, celorlalte le-au pornit motoarele și au intervenit. Informație care trebuie, bineînțeles, verificată la rece și așteptată să se termine intervenția. Deci, echipajul de la ambulanță a fost anunțat concomiten și s-a deplasat acolo și medicul șef de la SMURD. Faptul că se spune că defribilatorul era în mașină, aici ar fi iarași un aspect pe care ar trebui să îl verificăm, pebtru că în acest caz, în cazul hipotermiei, defribilatorul nu era oricum de folosit. Aici iarăși trebuie discutat cu cei care au fost la fața locului. Martorii trebuie să vină cu informațiile", a declarat secretarul de stat în MAI, Raed Arafat.