Ce spune Raed Arafat despre elicopterul SMURD prăbuşit în Constanţa

Ce spune Raed Arafat despre elicopterul SMURD prăbușit în Constanța

Ştire online publicată Luni, 15 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Raed Arafat a spus că elicopterul SMURD care s-a prăbușit luni după-amiază în lacul Siutghiol din județul Constanța avea inspecția tehnică ”la zi”, fiind verificat la Eurocopter.”Este un elicopter cu care zburăm în cadrul MAI și pentru SMURD, și pentru Poliție. Are inspecția și totul la zi, a fost trimis de Inspectoratul de Aviație la Eurocopter, a fost verificat. Din punct de vedere tehnic nu punem la îndoială că elicopterul n-ar fi fost în stare tehnică bună de zbor. Condițiile meteo au fost ok, au zburat pe condiții meteo bune”, a afirmat Arafat.El a precizat că piloții elicopterelor SMURD ”nu pot avea sub o mie de ore de zbor”.”Elicopterele SMURD zboară cu piloți cu experiență. Pilotul comandant al elicopterului, de regulă, nu poate avea sub o mie de ore de zbor. Copilotul poate să aibă mai puțin, dar pilotul comandant trebuie să aibă de la un anumit număr de ore în sus, fiind intervențiile foarte complexe și pentru că se aterizează în locuri necunoscute. Așa că pilotul, aici, nu avea cum să fie în afara regulei”, a declarat Raed Arafat, scrie Mediafax.