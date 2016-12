Ce spune Cristi Borcea despre acuzaţiile privind tratamentul preferenţial de după gratii

Ce spune Cristi Borcea despre acuzațiile privind tratamentul preferențial de după gratii

În urma informațiilor apărute în presă, potrivit cărora în timpul în care a fost încarcerat la Spitalul Penitenciar Poarta Albă afaceristul Cristi Borcea ar fi primit un tratament preferențial, ceea ce ar fi contribuit decisiv la schimbarea conducerii unității de detenție, afaceristul, prin avocatul său Bogdan Vlad, a transmis un comunicat de presă în care dorește să lămurească acuzațiile.Vă prezentăm comunicatul de presă, conform RomâniaTv:„Având în vedere unele informații apărute în spațiul public în legătură cu presupuse activități cu caracter nelegal săvârșite de domnul Cristian Borcea aflat în executarea pedepsei cu închiosoare la Penitenciarul Poarta Albă, facem următoarele precizări:- Singurul aparat telefonic la care Cristian Borcea are acces este acela instalat pe holul secției penitenciarului, aparat la care au acces toate persoanele private de libertate;- Toate camerele din unitățile de cazare sunt dotate cu televizoare, potrivit dispozițiilor legale puse în aplicare prin dispoziții și decizii ale directorului A.N.P. Prin dotarea cu aparate TV se garantează persoanelor private de libertate accesul liber la informație, conform prevederilor constituționale și legale.- Afirmațiile potrivit cărora Cristian Borcea a întreținut relații sexuale cu o asistență medicală, angajată a Spitalului Penitenciar Poarta Albă, respectiv că au fost găsite sticle cu băuturi alcoolice în cameră, sunt false. Caracterul nereal este confirmat oficial prin comunicatul emis de A.N.P.;- Cristian Borcea nu este cazat singur în cameră, ci împreună cu alte șase - opt persoane- Cristian Borcea are posibilitatea de a folosi exclusiv bicicleta medicinală și aparatele de fitness cu care este dotată sala special amenajată în cadrul Spitalului Penitenciar, sală unde este permis accesul tuturor persoanelor private de libertate aflate în unitatea sanitară. Cristian Borcea nu deține bicicletă medicinală sau aparate de fitness în cameră. VIAȚĂ ÎN LUX DUPĂ GRATII, LA POARTA ALBĂ! Cristi Borcea a stârnit taifunul demiterilor în pușcărie



- Este falsă afirmația că și-a lovit soția la vorbitor. Zona amenajată pentru vorbitor este monitorizată în flux continuu de camere de supraveghere, sunt prezenți gardieni, precum și alte persoane private de libertate care își exercită concomitent cu Cristian Borcea dreptul la vorbitor (persoane ale căror nume de familie începe cu litera B).- Este o pură speculație de presă afirmația că ar fi primit pastile Viagra. Este de notorietate faptul că acestea sunt contraindicate persoanelor cu probleme cardiace, Cristian Borcea fiind cardiac și aflându-se sub supravegherea permanentă a medicilor cardiologi”, se precizează în comunicatul de presă.