„Cazul Nazare“, supraviețuitorul din tragedia aviatică de la Tuzla

Ce secrete ascunde Armata Română

„Secret de stat“ în cazul maistrului militar Marius Nazare, unul dintre cei doi supraviețuitori ai accidentului aviatic de la Tuzla, din vara lui 2010, în care și-au pierdut viața 12 militari.Așa cum ne-a obișnuit, Armata Română, încă de la început, a decretat, în cazul tragediei de la Tuzla, în care nimeni nu este tras la răspundere (încă!), „Legea Omertei”. Orice informație, oricât de nesemnificativă ar fi ea, nu trece de zidul opac al repre-zentanților ei. Spunem acest lucru pentru că, deși nici bine nu se vindecase de rănile suferite în accidentul de la Tuzla, în care 12 dintre colegii săi și-au pierdut viața în mod tragic, Marius Nazare a fost „ascuns”, la începutul anului trecut, în Afganistan. Reprezentanții Armatei, au refuzat, la acel moment, să dea vreo informație cu privire la acest lucru.Întrebări fără răspuns…Ancheta privind accidentul de la Tuzla, efectuată lapidar, nu a găsit vreun vinovat. O problemă de ordin tehnic la aparatul de zbor a fost dată drept factorul determinant al tragediei. Ulterior însă, Armata Română a luat hotărârea scoaterii din uz a acestui tip de avioane. Se recunoștea atunci că acestea erau învechite și reprezentau un real pericol pentru cei ce le foloseau.La insistențele unora dintre familii, abia la începutul acestui an, procurorii militari au fost de acord să reia cercetările, urmând a se efectua o serie de expertize care ar trebui, abia de acum încolo, să facă lumină în acest caz.Între timp, militarul Marius Nazare, supraviețuitorul de la Tuzla, s-a întors în țară din misiunea din Afganistan. Potrivit unor surse, se pregătește chiar o avansare a sa! Probabil pentru eroismul de care a dat dovadă în misiunea din Afganistan sau alte fapte de arme, nu putem ști exact, iar asta pentru că, în urma unor astfel de întrebări adresate Forțelor Navale Române, ne-am lovit de aceeași opacitate de care vor-beam la început…Săptămâna trecută, am luat legătura cu maiorul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Române, căruia i-am solicitat lămuriri cu privire la situația lui Nazare. Întrebările adresate prin intermediul unui e-mail au fost: „Marius Nazare, supraviețuitorul accidentului aviatic de la Tuzla, s-a întors din misiunea din Afganistan? Dacă da, ce misiuni a executat acolo (n.r. - am precizat chiar că sunt suficiente doar informațiile ce pot fi date publicității, nu cele care ar putea avea caracter secret)? A fost sau va fi avansat în grad? Dacă da, care sunt argumentele pentru avansare? Ce activități va desfășura acesta și unde? Se pregătește pentru o nouă mi-siune?”Informații „clasificate“În scurt timp, reprezentanții Forțelor Navale Române ne-au răspuns în felul următor: „Informațiile solicitate de dumneavoastră sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, potrivit art.12, alin (1), lit. a) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public”. Prin urmare, toate întrebările noastre au rămas fără răspuns…Art. 12 alin 1) litera a) din legea cu pricina spune că „se exceptează de la accesul liber al cetățenilor informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii”.Să înțelegem că informațiile privind o confirmare ori infirmare cu privire la plecarea ori venirea unui militar din Afganistan sunt clasificate, la fel și înaintarea sa în grad? Pe linie de consecință, Armata Română a încălcat legea ori de câte ori a anunțat înaintările în grad (și nu au fost puține!) ori plecările în teatrele de operațiuni?