"Ce se întâmplă cu oamenii care spun NU corupţiei?"

"Ce se întâmplă cu oamenii care spun NU corupției?"

Constănțeanul Șerban Mi-halcea, cel care a scos la lumină ilegalitățile comise în Centrul Medical Județean Constanța al Ministerului Afacerilor Interne, este hotărât să-i dea în judecată pe reprezentanții Direcției Medicale a MAI, cât și pe superiorii săi direcți, de la centru, pentru că este la un pas să-și piardă locul de muncă. Mai mult, bărbatul a declarat că în zilele următoare se va adresa, cu o sesizare, și Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu privire la ilegalitățile care s-au comis în cadrul centrului unde lucrează. Toate acestea pentru că nu este normal ca, după ce a făcut numeroase sesizări în atenția celor în măsură să ia atitudine, să se încerce reducerea lui la tăcere.„În prezent, este un dosar penal în cercetare la Direcția Națională Anticorupție. Iar DNA-ul își va face datoria, sunt convins de acest aspect. Dar sunt o mână de oameni, durează, căci trebuie să verifice dosarele unui medic sau a unor medici, pe mai mulți ani, să ia fiecare rețetă la mână, să o confrunte cu beneficiarul. Dar problema pe care o ridic eu, ca om, este următoarea: ce se întâmplă cu cei care reclamă, care aduc la cunoștință neregulile? Ajung în situația mea! Am înțeles, Justiția se mișcă lent, din cauza lipsei de fonduri și de personal, dar noi, cei care, până la urmă, credem în afișele lipite pe pereți care spun «NU Corupției!», ce se întâmplă cu noi? Pentru că eu am reclamat, apoi am mers la muncă, printre ei, mi s-a atras atenția că «Mare păcat, domnule Mihalcea, că ați trimit raportul acela ministrului» pentru ca în final să fiu pus la dispoziție”, ne-a declarat asistentul medical Șerban Mihalcea.Reamintim că bărbatul a făcut publice mai multe copii după contracte, a căror legalitate este pusă la îndoială, încheiate pentru diverse reparații la sediul Centrului Medical Județean Constanța al MAI, cât și după rețete ilegale eliberate de dr. Florin Anghel, unul dintre medicii unității medicale, și trimise către farmacia soției acestuia. Aceste acte au fost trimise și către minister, iar o urmare a fost punerea la dispoziție a reclamantului, după 17 ani de muncă în centru, pe motiv că pregătirea sa nu corespundea cu postul ocupat.