Ce SCUZE IDIOATE invocă ŞOFERII PRINŞI BĂUŢI la volan: "Am băut o bere... la doi litri!"

Ce SCUZE IDIOATE invocă ȘOFERII PRINȘI BĂUȚI la volan: "Am băut o bere... la doi litri!"

Fenomen periculos la Constanța. Șoferi care s-au urcat băuți la volan provoacă accidente rutiere, însă nu se potolesc cu una, cu două, ci încearcă să fugă de la locul faptei și nici măcar în ultimul ceas nu își recunosc vina. Însă mare grijă! Infracțiune se consideră și dacă ai provocat un accident rutier și ai băut după impact!De la începutul anului și până în prezent, polițiștii constănțeni s-au confruntat cu 14 cazuri în care șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice au provocat accidente rutiere, dintre care două doar în ultimele două zile. Faptul că un conducător auto este băut nu înseamnă că, în mod automat, este și responsabil pentru producerea accidetului. Vina este a persoanei care a greșit, iar șoferul care se află sub influența băuturilor alcoolice, dacă nu este vinovat de accident, se alege cu amendă, dacă alcoolemia nu depășește 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau dosar penal, dacă valoarea depășește limita mai sus menționată.Majoritatea conducătorilor auto nu recunosc faptul că au băut, însă în momentul testării parcă "își aduc aminte" că au consumat alcool, dar numai o bere. Partea amuzantă vine în momentul în care se primește rezultatul etilotestului, valoarea fiind una mult mai mare. De-abia atunci, mulți dintre șoferi recunosc că, de fapt, berea era la… doi litri.Printre cele mai penibile scuze pe care le invocă șoferii atunci când sunt prinși băuți la volan se numără "a fost ziua unui prieten", "am băut aseară și a rămas mirosul", "am băut doar un pahar". "", precizează Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Un șofer implicat într-un accident de circulație nu are voie să consume băuturi alcoolice după producerea unui accident rutier până nu a fost testată concentrația alcoolului în aerul expirat sau până la recoltarea probelor biologice. Dacă nu vă conformați și sunteți prins că ați băut, chiar și la câteva ore după producerea accidentului, riscați închisoarea de la unu la cinci ani.