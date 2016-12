Ce sancţiuni pregătesc Poliţia şi Primăria pentru taximetriştii obraznici

5

NESIMTIREA LA VOLAN

DA NESIMTIREA LA VOLAN E O STARE PREZENTA IN RANDUL SOFERILOR DE TAXI SI MAXI TAXI CARE CIRCULA IN ACEST ORAS,OPRIREA MASINII CU ROTILE VIRATE SPRE AXUL DRUMULUI INDIFERENT DE SPATIU SI AGLOMERATIE,OPRIREA IN LOCURI NEPERMISE(CURBE,TRECERI DE PIETONI,ZONE DE TRAFIC AGLOMERAT,ETC),NEACORDAREA DE PRIORITATE,MERS CU AVARII SI NUMARAREA BANILOR SAU CONVORBIRI LA TELEFON ,LIMBAJ MIZERABIL.POLITIA RIDICA DIN UMERI SI SPUNE CA NU E IN ATRIBUTIILE EI,DAR CINE SE OCUPA DE TRAFICUL DIN ORAS? PIETONII !!!