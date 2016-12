Mărturiile unui constănțean din infern

Ce s-a întâmplat, de fapt, pe vasul Costa Concordia

Când închide ochii, retrăiește clipele de teroare prin care a trecut pe vasul de croazieră Costa Concordia, naufragiat în apropiere de țărmul Italiei. Ajuns acasă, constănțeanul Alexandru Bănescu a povestit prin ceea ce a trecut, dar și despre greșelile comise, care au dus la producerea acestei tragedii. Alexandru Bănescu era instructor de fitness pe vasul de croazieră Costa Concordia, iar în vinerea fatidică, în momentul în care vasul s-a lovit de stânci, se afla în sală. „Ironia a făcut ca exact înainte să înceapă nebunia, să fi avut un safety training (n.r. instructaj privind siguranța). La 9,40 s-a încheiat ședința, iar la 9,45 a început să se încline vaporul. Nu ne-am speriat. Am ieșit pe punte, am văzut că suntem aproape de țărm, dar nu am reali-zat cât era de grav. Am încercat însă să calmăm pasagerii, pentru că erau unii care deja își luaseră colegii de salvare”, rememorează Alexandru cele întâmplate pe vas. „Dacă se dădea semnalul, nu mai erau atâția morți!“O primă greșeală, care a dus la pierderi de vieți omenești, constă în „încăpățânarea” comandantului Francesco Schettino de a nu da semnalul de evacuare a navei. „Primul semnal a fost că luăm apă, așa că ne-am păstrat calmul. Abia peste vreo oră - o oră și jumătate s-a dat semnalul de evacuare, deși există înregistrări în care căpitanului i se spune, în repetate rânduri, să evacueze vasul, pentru că nu se mai poate face nimic. Sunt înregistrări cum inginerul mecanic îi spune că sala mașini este inundată. Dar nu, el a spus că poate salva vaporul”, a continuat tânărul constănțean. „Dacă s-ar fi dat semnalul de evacuare la timp, nu mai erau atâția oameni dispăruți și atâția morți. Pe de altă parte, în nebunia lui, a făcut și un lucru inteligent. După ce a început nava să ia apă, a dat ordin să se arunce ancorele la apă, astfel că, din inerție, nava s-a întors și ne-am lăsat pe rocă. Dacă nu, nu se știe câtă lume mai supraviețuia”, a adăugat Alexandru. Pasagerii filmau tragedia!Constănțeanul spune că multe dintre informațiile publicate după naufragiu sunt eronate. Potrivit acestuia, echipajul a reacționat prompt și primul gând al membrilor a fost salvarea pasagerilor. „Trei dintre membrii echipajului au murit, dar nu pentru că nu au știut ce să facă, ci salvând oameni”, a afirmat Alexandru. El și-a pus viața în pericol renunțând la vesta lui de salvare pentru o pasageră. „Era un cuplu, ea plângea și era disperată, nu aveau veste de salvare. Așa că mi-am scos vesta și i-am dat-o”, își mai amintește tânărul. Din păcate, însă, o parte dintre pasageri nu a ascultat de instruc-țiunile personalului, iar alții au dat dovadă de o inconștiență aproape sinucigașă. „Noi, ca echipaj, ne-am făcut datoria. Fiecare aveam repar-tizată o zonă unde să strângem pasagerii, să-i îmbarcăm în bărcile de salvare și ne-am făcut datoria. Am un coleg, din Cluj, care a stat pe vapor până la 6,00 dimineața, a doua zi, când a fost luat de un elicopter. Eu am fost în ultima barcă de salvare ce a plecat de pe vas. Chiar și cei din conducere au stat în apă câteva ore pentru a salva vieți. Dar mulți pasageri nu au făcut ce le spuneam. Probabil de aceea sunt și dispăruți. De exemplu, în timp ce noi coboram la puntea inferioară, doi turiști urcau, cu paharele de vin în mâini. Le-am spus să ne urmeze, am insistat, dar ei și-au văzut de drum. Asta este inconștientă! Alții filmau. În clipele acelea, în loc să meargă la o barcă, ei filmau!”, a povestit tânărul supraviețuitor al naufragiului.Clipele care îi dau coșmaruri A trecut o săptămână de la cumplitul eveniment, de două zile este acasă și încă mai retrăiește, de fiecare dată când închide ochi, clipele îngrozitoare prin care a trecut: „Am făcut un lanț de oameni, ne țineam de mâini, pentru a ne salva. Era un haos. Noi ne aflam pe puntea patru, trebuia să ajungem pe trei, dar ușile erau blocate. Eu eram cu o colegă, care era puțin panicată. M-am gândit să intrăm înapoi în vapor și să încercăm să ajungem pe puntea inferioară prin restaurant. Am coborât, iar în restaurant am găsit o persoană întinsă pe jos. Am vrut să o ajut, am întrebat-o dacă este bine și când m-am aplecat am văzut că era moartă. Atunci m-am panicat.Mi-am dat seama că sunt în mijlocul vaporului și dacă intră apa, nu mai avem nicio scăpare. Așa că ne-am hotărât să ne întoarcem pe puntea patru, căci nu reușeam să deschidem ușile. Am urcat, îi auzeam pe colegi cum mă strigau «Alex, vino încoace», dar, în momentele acelea, nu mai știam ce fac. La un moment dat, am vrut să sar de pe punte, pe puntea inferioară. Dar mi-am dat seama că pot să cad în apă sau să-mi rup picioarele. Am pornit spre spatele vaporului și nu știu cum, am reușit să deschid o ușă. Chiar nu mai știu cum, și am găsit o singură barcă, pe partea care era înclinată. Cu aceasta am plecat eu, colega mea, trei ingineri de la motoare și cârmaciul. Exact când am plecat am văzut cum vaporul s-a mai lăsat o bucată. Dacă întârziam o secundă, nu știu ce se întâmpla. Se auzeau deja cum se spărgeau geamurile, cum cădeau toate din vapor și ar fi venit peste noi”.Din fericire pentru el, autoritățile italiene i-au recuperat pașaportul. Restul actelor și hainelor sunt pierdute. „Mai avem să luăm o parte din bani și probabil va trebui să ne întoarcem în Italia. Nu ne-au anunțat încă nimic, așteptăm”, a afirmat Alexandru Bănescu. Este conștient că nu va uita prea repede prin ce a trecut, dar este hotărât să plece din nou în voiaj. „Doar astfel pot să înving teama. Pot să spun că a fost precum în film, cum arăta că a fost pe Titanic, dar… Nu mai contează…”, a concluzionat tânărul.Presupusa amantă a căpitanului avea bagajul făcutConstănțeanul Alexandru Bănescu mărturisește că, și prin rândul echipajului, se crede că între căpitanul Francesco Schettino și tânăra moldo-veancă Domnica Cemortan a fost mai mult decât o relație profesională. „Ea a fost hostess pe vasul de croazieră, dar îi expirase contractul de două săptămâni. Când am ajuns pe țărm, m-am întâlnit cu ea. Am întrebat-o ce caută acolo și mi-a răspuns că a fost și ea pe navă. Atunci nu am realizat, dar apoi mi-am dat seama că ea era cu bagajul în spate. În clipele acelea de nebunie, foarte mulți au rămas fără nimic. Dar ea a avut timp să-și facă bagajul și să și-l ia. De aceea credem că a fost cu căpitanul, căci a știut și a avut timp să-și strângă lucrurile”, a afirmat tânărul.